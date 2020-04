L'ARTE DELLE BARCHE

PELLESTRINA Si è spento martedì mattina, all'ospedale di Dolo, Angelo Schiavon, 90 anni, ultimo depositario dell'arte della cantieristica artigianale dell'isola di Pellestrina. Angelo da un paio d'anni era ospite di una casa di riposo di Sottomarina, e martedì 31 marzo era risultato positivo al Covid-19 e per questo trasferito nel nosocomio dolese.

La storia di Angelo appartiene ad una saga familiare, quella degli Schiavon, che nell'isola, e precisamente a San Pietro in Volta, da metà Ottocento sino al 1990 hanno condotto con grande perizia due cantieri. I famosi squeri, uno di Benedetto ed uno di Giovanni, cugini. Giovanni, papà di Angelo, iniziò a trasmettere i rudimenti del lavoro ai figli Angelo ed Attilio, quando questi erano ancora bambini. E per Angelo, il lavoro diventò una passione.

L'INVENZIONE

Nonostante gli anni difficili, diviene maestro d'ascia e negli anni Cinquanta progetta e crea la famosa sampierota, un'imbarcazione a fondo piatto in legno, divenuta negli anni barca tipica della tradizione lagunare. Un'imbarcazione robusta, in grado solcare le barene dove l'acqua è poco profonda, e nello stesso tempo di trasportare materiali, come le reti da pesca. Infatti diventa una delle barche tipiche per la pesca, una delle più apprezzate in un'epoca in cui non c'erano motori e la forza delle braccia era la forza propulsiva, che riesce a coniugare la robustezza con la stabilità soprattutto in laguna.

Angelo trascorre le sue giornate in cantiere, insieme al fratello, perché il padre negli anni 70 si ritira, e il cantiere dei cugini chiude.

Il lavoro continua ad andar bene ancora per una decina d'anni, poi il legno viene sostituito dalla vetroresina e dalla plastica. Le richieste per le imbarcazioni di legno diventano sempre più rare ed Angelo ed il fratello decidono così di chiudere. E' il 1990. Angelo però è ancora in forze ed animato dalla sua grande passione. Per qualche anno lavora ancora nel cantiere navale De Poli.

Nel 1995 va in pensione e si gode il meritato riposo. Poi, qualche anno fa il tracollo fisico che rende necessario il suo ricovero in casa di riposo.

Angelo Schiavon lascia la moglie, tre figli, tre nipoti e una sorella, ed una comunità, quella sampierotta, che lo ricorda con grande e immutato affetto.

