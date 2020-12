L'ARRIVO

TREVISO «Il coronavirus è un incubo. Non avevamo mai visto un'epidemia del genere. Il quadro è veramente tragico. Alla luce di questo, non nascondo una certa emozione: siamo arrivati a un giorno storico. Con il vaccino vediamo davvero la speranza di uscire dalla pandemia in maniera definitiva». Sono le parole pronunciate dalla prima persona vaccinata contro il Covid nel trevigiano. Si tratta di Micaela Romagnoli, 54 anni, originaria di Ferrara, direttrice dell'unità di Pneumologia dell'ospedale di Treviso. Il grande momento è finalmente arrivato. Ieri mattina ha preso avvio la maxi campagna di vaccinazione contro il coronavirus a Treviso, tenuta a battesimo dal governatore Luca Zaia. «E' una giornata storica - ha detto il presidente della Regione - stiamo cominciando la più grande campagna vaccinale della storia. Se ci sarà la conferma per quanto riguarda l'arrivo delle dosi, significa che nel giro di due settimane riusciremo a chiudere il primo step. In particolare per il mondo delle rsa. Sono in quel momento potremo iniziare a tirare un primo sospiro di sollievo».

IL VIA

Le prime 105 dosi sono state consegnate al Ca' Foncello poco dopo le 10.30. Ad accoglierle all'ingresso c'erano Anna Pupo e Daniela Maccari, rispettivamente la responsabile del piano vaccinale e la direttrice del servizio farmaceutico dell'ospedale di Vittorio Veneto, centro unico per la conservazione. Le hanno ricevute dalle mani della scorta guidata da Gianfilippo Magro e Andrea Caminiti, comandante provinciale dei carabinieri e comandante del nucleo operativo e radiomobile. Poi il prezioso carico è stato trasferito nella zona della sala convegni del Ca' Foncello.

REPARTI E TERRITORI

Sono state eseguite qui le prime vaccinazioni su un centinaio di operatori della sanità impegnati negli ospedali trevigiani tra Terapia intensiva, Malattie infettive, Pneumologia e Medicina Covid, più l'assistenza territoriale. «È un giorno importante che ci consente di guardare al futuro con la grande speranza che la pandemia finisca», scandisce Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca. «Stiamo soffrendo ormai da diversi mesi a causa di questa epidemia. È veramente una cosa molto grave. Terribile. È tutt'ora non è finita. Con il vaccino, però, abbiamo la possibilità di iniziare a metterci le sofferenze alle spalle spiega Romagnoli sono assolutamente grata e onorata di far parte di questo progetto, sia come professionista che come cittadina. Credo fermamente nella ricerca scientifica: solo così è possibile pensare di uscire dai problemi. Ci sono dati già molto chiari. Ripongo grandi speranze in questa vaccinazione, e penso di poterlo dire riportando la voce di tutto il personale sanitario».

LA NUOVA ONDATA

Ad oggi l'area semi-intensiva della Pneumologia ospita 24 pazienti Covid positivi. L'età media si è abbassata rispetto alla prima ondata. Ci sono pazienti anche tra i 40 e i 50 anni colpiti da gravissime insufficienze respiratorie. E per una quota tra il 20 e il 30% è necessario il trasferimento in Terapia intensiva. «Non è finita. Sappiamo che nei prossimi mesi dovremo ancora lottare contro questa infezione. Almeno fino alla prossima primavera sottolinea il primario non dobbiamo dimenticare tutto quello che è successo fino ad ora. Dobbiamo ricordare le persone che hanno perso la vita, che sono tantissime, e chi sta continuando a lottare nei reparti. Per questo bisogna intraprendere la strada della vaccinazione senza mai dimenticare le norme di prevenzione contro la diffusione del virus». La seconda a essere vaccinata contro il Covid è stata Daniela Cavallin, infermiera del reparto di Malattie infettive di Treviso: «Confido nel vaccino spiega ho sempre appoggiato questa pratica per tutte le malattie che possono essere eliminate. Faccio la mia piccola parte, confido nel cambiamento e penso che sia solo l'inizio». Di seguito, tra gli altri, sono stati vaccinati anche Antonio Farnia, direttore dell'unità di Anestesia e rianimazione del Ca' Foncello, e Pier Giorgio Scotton, direttore di Malattie infettive. «Il vaccino ha dimostrato di essere sicuro ed efficace ha sottolineato Farnia abbiamo attraversato un disastro, che non è ancora finito, adesso ci viene data una possibilità per iniziare a uscirne».

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

