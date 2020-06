L'ARRIVO

BELLUNO La puntualità svizzera non è solo un modo di dire. Walter De Cassan, numero uno di Federalberghi della provincia di Belluno, da ieri mattina ne è certo. Ha visto sfrecciare in Agordino le prime due auto con targa della Confederazione Elvetica. E ha tirato un sospiro di sollievo: «È un buon segnale che ci fa sperare - spiega - ma sugli stranieri abbiamo tanti dubbi. Per ora le telefonate che gestisco sono solo di cancellazioni». Sul punto il suo omologo regionale, Marco Michielli, taglia ancora più corto. «Anche nelle Dolomiti gli albergatori che alzano la serranda prima di inizio luglio lo fanno mettendo in conto venti giorni di perdita secca».

I TIMORI

«Non c'è ancora un'aura di tranquillità - prosegue De Cassan - bisogna aspettare che cambi un po' ovunque. Mancano i grandi eventi di giugno che calamitavano una grande fetta di stranieri. I dubbi sulla quarantena, che al momento non è necessaria per gli stranieri, ha preoccupato tutti. Anche l'atteggiamento dell'Austria ci lascia molto perplessi. Ci sono valutazioni sulle possibilità di aprire le frontiere solo con le province confinanti. Una decisione che ci penalizzerebbe moltissimo. Se apre deve aprire a tutti. Questa volta l'Italia ha anche una responsabilità limitata, all'estero c'è grande incertezza». Se ci sono molti interrogativi su quanto succederà con i vicini di casa austriaci, ce ne sono meno con i loro cugini tedeschi. «Tecnicamente - svela Michielli - non ci sono limitazioni per i tedeschi che vogliono venire in Italia ma la Germania ha sconsigliato le ferie qui. Speriamo tolgano al più presto questa indicazione. Cerco di essere realista, senza fare catastrofismi. La stagione inizierà il primo di luglio. Chi apre adesso si espone a venti giorni di costi senza introiti. Nella disgrazia - prosegue - la montagna ha comunque qualche punticino in più».

VACANZE E ISEE

Anche sul fronte del turismo interno le incognite pesano come macigni, l'annunciato bonus vacanze ha spinto più di qualcuno ad attendere prima di acquistare pacchetti o soggiorni. «In questa fase siamo arrivati al ridicolo. Ci chiamano per chiederci se devono portare l'Isee per avere il bonus vacanze. Dalla scorsa settimana abbiamo iniziato a ricevere qualche telefonata - prosegue sempre Michielli - un albergo solitamente riceve quattro telefonate e una prenotazione, ora riceve dieci telefonate e forse fa una prenotazione. Usciamo da mesi difficili. Cassa integrazione, stipendi a singhiozzo e fabbriche che lavoreranno ad agosto. Le previsioni sugli stranieri dicono che rispetto allo scorso anno ne arriverà solo uno su tre. Paghiamo l'assenza dei voli di lunga percorrenza, non abbiamo americani, russi né asiatici».

FRONTE PROMOZIONE

Sul fronte della promozione il Consorzio Dolomiti Dmo prova a vedere il bicchiere mezzo pieno. «Spagnoli e inglesi, ma anche polacchi e ovviamente tedeschi e austriaci. Vediamo che c'è fermento e soprattutto abbiamo visto le politiche delle compagnie low cost. Easyjet ha moltissimi voli a 29,99 euro su tante località» spiega Giuliano Vantaggi, abituato a guardare quello che succede fuori per anticipare le mosse. «Sono convinto che questo ci porterà molti turisti. Iniziamo già a programmare la stagione invernale e continuiamo il dialogo con Venezia e con l'aeroporto di Venezia. La chiusura del Canova di Treviso per ora non è così penalizzante».

NELLA PERLA

Come previsto ad andare meglio, per ora, sono gli appartamenti, succede un po' in tutte le aree della provincia, Cortina inclusa, ma è facile pensare che il trend potrà estendersi in fretta anche alle strutture ricettive. «Tutti gli albergatori - prosegue Vantaggi - sono super pronti nel gestire il cliente. Esistono catene che hanno deciso di non aprire perché fanno dei calcoli diversi. Ma ci siamo e siamo pronti a reagire. Il ruolo di Cortina in tutto questo? Cortina avrà Mondiali e Olimpiadi è chiaro che torna ad essere la Regina fashion delle Dolomiti».

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA