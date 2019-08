L'ARRESTO VENEZIA La fuga si è trasformata in scontro e, di conseguenza,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ARRESTOVENEZIA La fuga si è trasformata in scontro e, di conseguenza, il furto è diventato rapina. Due borseggiatori, ieri pomeriggio, hanno ingaggiato una vera e propria lotta con gli uomini della polizia locale che si erano lanciati al loro inseguimento. È finita male (per i due delinquenti) con un arresto per rapina impropria, e il bottino tornato nelle mani del legittimo proprietario, un turista francese. I due, entrambi romeni, intorno alle 14.50 sono stati sorpresi a derubare l'uomo, un 81enne che si trovava in città con la...