L'ARRESTO JESOLO Incensurato, disoccupato, sposato. E spacciatore, con il figlioletto

L'ARRESTOJESOLO Incensurato, disoccupato, sposato. E spacciatore, con il figlioletto di 3 anni. Ha probabilmente sorpreso gli stessi militari dell'Arma il comportamento dell'uomo che è poi stato arrestato per detenzione di cocaina ai fini dello spaccio. Non è la prima volta, nel corso dell'estate, che fermano una persona in possesso di sostanze stupefacenti. Ma che questa avesse con sé il figlio di appena 3 anni, ancora mancava. Una specie di iniziazione alla delinquenza, o forse la moglie non lo poteva tenere in casa e così non ha trovato...