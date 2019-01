L'arresto di Battisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PERSONAGGIROMA Uno a destra e l'altro a sinistra, non potevano essere che loro ad accompagnare Cesare Battisti giù dalla scaletta dell'aereo che lo ha riportato in Italia: Emilio Russo, primo dirigente dello Scip (il Servizio di cooperazione internazionale di Polizia) e Giuseppe Codispoti, vice questore della direzione centrale della Polizia di prevenzione. Per lungo tempo hanno vissuto con il solo obiettivo di catturare il terrorista dei Pac. In prima linea, tra Brasile e Bolivia, alla ricerca del latitante che per circa due mesi è...