L'area verde, la vela e poi il ponte di barche collegato all'Arena

Il progetto più ambizioso che verrà finanziato grazie ai fondi destinati dal ministero per il recupero delle periferie è, senza orma di dubbio, la trasformazione di piazzale Boschetti. Il progetto, presentato nel settembre del 2016 dall'allora giunta Bitonci, prevedeva di trasformare l'ex terminal delle corriere in un parco pubblico che avrebbe dovuto essere intitolato a Tito Livio. Per quel che riguarda, invece le due palazzine, per le quali, all'epoca, c'era già una manifestazione d'interesse, il piano prevedeva che avessero al piano...