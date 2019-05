«L'area sarà il cuore pulsante della città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAMESTRE Finora l'Università è ancora rimasta lì, in fondo a via Torino, perlopiù come un'entità a sé rispetto al resto della città di terraferma. Qualcosa di diverso rispetto a quanto avviene a Venezia, dove Ca' Foscari (e lo Iuav) sono ormai parte del tessuto sociale, culturale ed anche economico del centro storico. Ma, il rettore Michele Bugliesi ne è sicuro, i nuovi investimenti messi in campo per l'edificio Epsilon e, soprattutto, la casa per gli studenti, assieme ai collegamenti previsti sul doppio fronte verso il Vega...