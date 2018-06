L'area dell'ex aeroporto di Fiames potrebbe diventare il centro stampa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOCORTINA «Nel dossier per la candidatura di Cortina e delle Dolomiti ai Giochi olimpici invernali 2026 la vasta superficie dell'aeroporto di Fiames è destinata ad altri scopi», rivela il sindaco ampezzano Gianpietro Ghedina. Da quanto è dato sapere, in attesa della definizione dello studio, quello spazio così ampio potrebbe ad esempio accogliere il centro stampa olimpico, per il quale sono richiesti almeno 43mila metri quadrati di superficie. Uno spazio così è difficile da trovare a Cortina, anche se disposto su più piani;...