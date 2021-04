Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nessuno scatto al via. Una partenza senza botti né fuochi d'artificio. L'importante, e questo i commercianti non fanno che ripeterlo, è essere in corsa. Il ritorno in fascia arancione e la riapertura dei negozi hanno colto i commercianti bellunesi più stanchi e più cinici rispetto ad un anno fa. Non ci sono grida di gioia, non ci sono nemmeno grandi sguardi carichi di ottimismo. Si torna dietro il bancone, si cerca di tamponare le...