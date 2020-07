L'APRIPISTA

TREVISO È stato ribattezzato modello Palladio. L'istituto per geometri di Treviso è una delle prime scuole ad aver installato i dispositivi di sicurezza contro la diffusione del coronavirus: termo-scanner per la misurazione della febbre, dispenser di gel igienizzanti, sensi unici nei corridoi, indicati con dei segnali sia a terra che sulle pareti, e così via. Il tutto con la partecipazione diretta degli studenti dell'indirizzo grafica e comunicazione della stessa scuola. Il progetto ha infatti preso forma nell'ambito dell'ex alternanza scuola lavoro con la società Extreme srl di Dosson di Casier, che ogni anno accoglie fino a sei ragazzi dell'istituto per geometri. Un successo anche dal punto di vista formativo.

IL PROGETTO

E il Palladio, cosa non di poco conto, non ha dovuto sborsare un solo euro. «Alcuni studenti dell'indirizzo grafica e comunicazione, che hanno collaborato con l'azienda a progetti grafici, hanno condiviso con il titolare il loro dispiacere per aver interrotto il percorso di alternanza e il desiderio di tornare a scuola molto presto spiegano sia dall'istituto che dall'azienda così è stato avviato un progetto pilota con uno studio e una mappatura approfondita di tutti gli spazi di maggior assembramento nella scuola, realizzando percorsi, segnaletica, strumenti come dispenser, termo-scanner, cartelli esplicativi e qualsiasi altro supporto per gestire i flussi in aree come ingresso, segreteria didattica, aula magna, aule docenti e ricevimento e, in particolar modo, le aule degli studenti». «Oggi proviamo a mettere le basi per ripartire ha detto la preside Lara Modanese, rivolgendosi direttamente ai ragazzi e siamo pronti a dare ogni tipo di suggerimento a chi come noi sceglierà di applicare questo progetto». Il primo a celebrare il modello Palladio è stato proprio il sindaco Mario Conte, tra l'altro ex allievo dell'istituto per geometri. «Questo progetto permette non solo di mantenere saldo il legame tra la scuola e l'impresa per sviluppare le competenze dei ragazzi e introdurli nel mondo del lavoro sottolinea ma può anche rappresentare un valido supporto per le istituzioni che in questo momento si trovano a dialogare per riorganizzare gli spazi in vista del ritorno sui banchi di scuola». Parole in linea con quelle contenute nel messaggio inviato dal governatore Luca Zaia: «La collaborazione tra pubblico e privato dimostra l'importanza di creare sinergie sul territorio per adottare misure che consentono la formazione nel rispetto delle normative»

L'AZIENDA

Musica per le orecchie di Paolo Favaro, titolare di Extreme Factory. «Abbiamo trovato la nostra forza nel cambiamento e nello sviluppo, facendo fronte alle infinite difficoltà di un imprevedibile arresto del mercato spiega questo progetto nasce da un'idea, mettersi in prima linea nella cultura e nell'istruzione, dando sicurezza e serenità al settore pubblico e facendo un nuovo passo nel comunicare il nostro valore del saper fare al servizio dei nostri figli e del corpo docente». Alessandro Sette, titolare di Lis - Lavoro in Sicurezza, ha tirato le fila: «La Lavoro in Sicurezza ed Extreme Factory volevano unire il teorico al pratico, per fare qualcosa di concreto conclude siamo arrivati oggi al progetto Scuola Sicura, un'iniziativa che mette assieme tre modi di vedere le cose, il teorico, il pratico e il pubblico, giungendo a un risultato esemplare». (m.fav.)

