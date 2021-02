IL GRUPPO MILITARE

CORTINA D'AMPEZZO L'appuntato Luca De Aliprandini è stato festeggiato dai colleghi della Guardia di finanza in servizio ai campionati del mondo di sci alpino Cortina 2021, all'indomani della conquista della medaglia d'argento nello slalom gigante di venerdì, sull'impegnativa pista della Tofana, con l'inedito tracciato fra Labirinti e Olympia. De Aliprandini si è incontrato con una rappresentanza dei militari che operano all'interno del dispositivo di sicurezza, predisposto in occasione del grande evento sportivo. L'atleta trentino ha ricevuto i complimenti dei militari del Corpo con un abbraccio che, seppur virtuale, non ha fatto mancare a de Aliprandini il calore, la soddisfazione e l'orgoglio di tutta la Guardia di finanza per lo straordinario risultato che ha ottenuto.

Il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle è dunque protagonista sul palcoscenico delle competizioni iridate in due ruoli: da una parte il campione, che raccoglie l'alloro sinora più prestigioso della carriera; dall'altra ci sono uomini e donne che agiscono dietro le quinte di una grande e complessa manifestazione come i Mondiali di sci, dove il Corpo ha previsto lo schieramento di cento militari, venti dei quali appartenenti al soccorso alpino Sagf, che ha due stazioni in zona, una a Cortina, l'altra ad Auronzo, entrambe dipendenti dalla compagnia di Cortina. Sono inoltre in servizio un medico e un'ambulanza, che gravitano nell'area delle competizioni, e il supporto aereo, per eventuali trasporti di soccorso o emergenza, assicurato dagli elicotteri del Centro di aviazione e delle Sezioni aeree di Venezia e Bolzano.

L'appartenenza al centro sportivo delle Fiamme Gialle è storicamente diffusa anche a Cortina, fra gli atleti dello sci alpino, oltre che dello sci nordico. Ha vestito questa divisa anche Kristian Ghedina, il campione di casa in Ampezzo, vincitore di tredici gare di Coppa del mondo e di tre medaglie mondiali.

