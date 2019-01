CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPUNTAMENTOROVIGO Via al bando per la partecipazione al Maggio Rodigino. La prestigiosa rassegna culturale inizia la preparazione del programma di eventi e invita le associazioni, i gruppi, le attività commerciali e i singoli cittadini a partecipare attivamente. Il Maggio Rodigino è organizzato dalla Fondazione per lo Sviluppo del Polesine in Campo Letterario, Artistico e Musicale e nasce nel dicembre del 2015 con lo scopo di veicolare la cultura in campo sociale, con una particolare attenzione ai giovani e alle persone economicamente e...