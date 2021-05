Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPUNTAMENTOCAORLE Via libera alle vaccinazioni anti Covid anche nel Palaexpomar. L'Ulss 4 ha accolto la proposta presentata dal Comune, in sinergia con Venezia Expomar Caorle, proprietaria della struttura, di utilizzare il complesso fieristico di Via Aldo Moro come centro vaccinale per i cittadini e gli operatori turistici di Caorle. Le vaccinazioni al Palaexpomar cominceranno dal 20 maggio. «Siamo pronti a vaccinare nel breve tempo tutti...