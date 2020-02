L'APPROFONDIMENTO

MESTRE Il nuovo Piano delle Azioni Positive 2020 - 2022, elaborato in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia e sentite le parti sociali, ha individuato alcune aree generali di intervento, che vanno dalla comunicazione, alla conoscenza, alla formazione, al benessere organizzativo, nell'ambito delle quali si collocano, attività e azioni che migliorano le sinergie e i rapporti collaborativi tra gli uffici, a rafforzare il senso di appartenenza, la motivazione e la partecipazione di tutti dipendenti, a valorizzarne le potenzialità e le diversità nel rispetto delle pari opportunità e della dignità per tutti/e, introdurre trasparenza e accessibilità alle informazioni, a favorire in sostanza una prospettiva a trecentosessanta gradi di benessere organizzativo aziendale.

LE AZIONI

Le azioni attivate, e che dovranno dare risultati tra dicembre 2020 e dicembre 2022, sono in tutto nove. Tra queste, ad esempio, c'è l'individuazione di nuovi strumenti e linguaggi di comunicazione per garantire l'applicazione e lo sviluppo dei principi di pari opportunità, di valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni; e, ancora, facilitare l'informazione e l'accesso dei dipendenti e delle dipendenti agli istituti di conciliazione ed ai dispositivi volti al benessere organizzativo, con particolare attenzione al tema della disabilità; un'indagine sul livello di benessere organizzativo dell'Ente in riferimento alla qualità della vita lavorativa, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale; un'altra indagine sul rischio stress-lavoro correlato, acquisendo dai Datori di Lavoro lo stato di attuazione e pianificazione delle azioni di miglioramento; una riprogettazione delle regole che governano l'istituto del telelavoro; conciliare meglio vita e lavoro, realizzare un'organizzazione del lavoro più efficace per raggiungere economie di gestione ed efficienza amministrativa; infine prevenire e tutelare da episodi di aggressione nei confronti dei dipendenti. (e.t.)

