L'APPOGGIO

VENEZIA «Pier Paolo Baretta è il miglior sindaco che Venezia possa avere, per profilo politico e pasta umana. È un uomo affidabile, sarà il sindaco di tutti, anche di chi non lo avrà votato». Piero Fassino cala a Venezia per tirare la volata del sottosegretario verso Ca' Farsetti. L'ex sindaco di Torino, più volte ministro, oggi presidente della Commissione Esteri della Camera e presidente del Centro per gli studi di politica internazionale (Cespi), martedì sera ha partecipato a Marghera a un dibattito con l'onorevole Nicola Pellicani, moderato dal segretario comunale del Pd Giorgio Dodi, sui servizi alla persona come antidoto al degrado. Ieri, prima di ripartire, Fassino ha espresso il suo appoggio a Baretta. «Una candidatura di grande valore ha detto Baretta è una personalità riconosciuta, autorevole e stimata. L'uomo giusto per far compiere a Venezia uno scatto in avanti». L'ex sindaco di Torino ha ricordato che «con il Covid tutto è cambiato e anche nel governo di questa città serve discontinuità e innovazione. Baretta è la persona che meglio può interprtare l'esigenza di rilancio di Venezia». Secondo Fassino, «Brugnaro si è limitato all'ordinaria amministrazione. Tutti i grandi temi sono rimasti là, da Porto Marghera alle grandi navi fino alla gestione del turismo. Ora serve una visione strategica, Baretta è il candidato ideale al ruolo di sindaco, perché sa programmare e allo stesso tempo gestire. Venezia non può essere una città museo che si limita a vivere di rendita. È necessario un piano di sviluppo di ampio respiro, è il momento di fare un passo in avanti». Pellicani è andato all'attacco del sindaco uscente. «Brugnaro si lamenta sempre contro il governo, ma tutti i governi di centrosinistra degli ultimi anni hanno aiutato come non mai questa città ha sostenuto Il Patto per Venezia, il rifinanziamento della Legge speciale, la Zona logistica semplificata, l'Autorità per Venezia, il Centro internazionale per i cambiamenti climatici sono fatti concreti. A questa città è stato dato un miliardo di euro, ne parlavo con Cacciari, una cifra impensabile ai suoi tempi». Per Pellicani «l'obiettivo del ballottaggio è alla portata. Baretta saprà rimettere Venezia al centro dello scenario internazionale, cogliendo la grande opportunità del Recovery Found anche per questa città». (A.Spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA