AZIONE CONDIVISA

CAVALLINO-TREPORTI Emergenza economica, i lavoratori invisibili si riuniscono a livello nazionale e sollecitano il governo per ottenere degli aiuti. E' quanto è stato deciso giovedì sera, nelle due video-conferenze che hanno messo assieme i rappresentati di tutte le categorie di lavoratori ad oggi esclusi da ogni bonus. Si tratta di addetti ai supermercati, parcheggiatori, autisti, bagnini di salvataggio, commesse, magazzinieri, custodi e operai di aziende di servizi, tutti lavoratori che, pur occupati nel settore del turismo, essendo assunti con tipologie contrattuali differenti, non hanno visto riconosciuto il loro diritto a un reddito di supporto. Per questo ora hanno deciso di unirsi in tutta Italia, sollecitando i sindaci dei rispettivi comuni a inviare richieste di sostegno al governo. «Riteniamo fondamentale commenta Hellen Grendene, portavoce dei lavoratori unirci in tutta Italia, mettendo assieme le località turistiche di mare con quelle di montagna: è l'unico modo per far sentire la nostra voce al governo. Ai sindaci abbiamo chiesto di aiutarci a far sentire la nostra voce al governo, le richieste sono quelle di prolungare la Naspi per chi ha potuto lavorare qualche mese la scorsa estate ma che ora ha terminato il sussidio, quindi di prevedere dei bonus anche per le nostre categorie, fino ad oggi escluse da ogni sostegno».

LA NESTO IN CAMPO

A sostenere le richieste c'è la sindaca di Cavallino-Treporti Roberta Nesto, che ha partecipato anche a una delle riunioni da remoto: «Ho già fatto pervenire spiega la sindaca - una comunicazione alle maggiori cariche dello stato e ai nuovi ministri: devono da subito farsi carico, con interventi puntuali e urgenti, trovando anche per questa categoria invisibile di lavoratori soluzioni adeguate. Ai miei collegi sindaci del G20s e al gruppo dei sindaci della costa, ho chiesto di aderire a questa comunicazione facendola loro: maggiore è il numero dei soggetti istituzionali che fanno sentire la loro voce e maggiore è il peso che possiamo dare a questa giusta istanza. Poi ho chiesto ad ognuno di dare la massima diffusione e la maggiore eco alle problematiche di questa condizione lavorativa: non sono più accettabili nel tempo che viviamo».

G. Bab.

