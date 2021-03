Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOVENEZIA Vaccinare i lavoratori del turismo e del commercio per tutelare anche i turisti e far ripartire i comparti. Lo scandiscono a gran voce Danilo De Nardi e Stefano Montesco, presidenti rispettivamente dell'Ente Bilaterale del Turismo e dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Venezia. I numeri parano chiaro, si tratta di 48 mila imprese e 45 mila dipendenti (più 70 mila dell'indotto), per un valore aggiunto di poco...