L'APPELLO

VENEZIA Un anno fa, quando ancora il virus era fantascienza, le sue parole avevano spinto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a prendere carta e penna e scriverle raccontandole la sua vicinanza. Ieri, in occasione dei suoi 29 anni, Micol Rossi - affetta dal morbo di Crohn e simbolo di una lotta senza quartiere per portare alla luce questo tipo di malattie - è tornata davanti ai social lanciando un appello al premier Giuseppe Conte e ai politici tutti. Il messaggio? Semplice, efficace, diretto e delicato com'è la stessa Micol: non dimenticateci.

L'Angelo guerriero del Carnevale 2019 parte dalla battaglia che da quattordici anni porta avanti contro il Crohn all'ospedale Sant'Orsola di Bologna (centro specializzato nelle nuove patologie) per raccontare la situazione di tante persone costrette a una vita legata a doppio filo con gli ospedali e ora interrotta per via del Covid-19. «A inizio 2020 purtroppo la mia battaglia è andata in stand by per la pandemia, una cosa più grande di noi che ancora non conoscevamo - dice Micol - Penso di parlare a nome di tutte le persone malate. È passato un anno, questo virus ancora c'è e ci sta togliendo tante cose, la voglia di vivere, il lavoro, la salute e ad alcuni di noi la vita. Ciò non toglie che però al mondo ci sono tantissime persone malate, non di virus, ma di altre patologie che hanno bisogno di essere curate costantemente. Conosco tantissime persone che avevano in programma interventi chirurgici e ricoveri e purtroppo sono stati annullati, e tra queste persone ci sono anche io». Quest'estate infatti Micol, che nel 2018 era stata eletta Maria del Gazzettino durante il Carnevale e un anno dopo, nel 2019, aveva volato dal campanile di San Marco per sensibilizzare l'opinione pubblica, doveva essere messa in lista per l'ennesima operazione all'addome, ma non se n'è fatto più nulla. Un'operazione non salvavita immediata, ma fondamentale nel percorso di cura e che rimandata ha comportato rallentamenti. «Ci sono persone - racconta, al di là del video social - che avevano terapie fissate e poi rimandante: ma saltare un ciclo è devastante per il corpo. Certe terapie devono essere portate avanti rispettando tempi precisi tra una e l'altra - spiega lei - Non rispettarli è un danno incalcolabile».

Poi la sua testimonianza pubblicata sulla pagina Facebook Diario di una Crohniana, continua e colpisce dritto.

«Vorrei che non ci fossero stati tutti questi tagli alla sanità che ci sono stati negli anni scorsi, che ci fosse più attenzione per i malati, che non venissero trascurati, che non venissero lasciati da parte perché di malattie ce ne sono veramente tante e tante non possono essere trascurate. Questa pandemia riguarda tutti - conclude Micol dopo aver chiesto ai politici di «mettersi una mano sul cuore», «fare sacrifici» e «ridursi gli stipendi per darci una mano» - e la malattia prende poveri e ricchi e non ha pietà. Aiutate anche chi lavora in ospedale e noi abbiamo bisogno di loro. E anche se siete persone in salute, non trascurate i malati. Per favore, trovate un modo per avere la possibilità di essere curati a prescindere dal virus». E alla fine, tre parole che dicono tutto: «Per favore, ascoltateci».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA