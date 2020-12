L'APPELLO

VENEZIA Non si chiama patrimoniale, ma di fatto lo è. Scadeva ieri la seconda rata dell'Imu, l'imposta municipale unica, che si applica su seconde case, negozi, box, uffici, capannoni, aree fabbricabili, terreni. Un balzello non gradito, come non lo sono mai, del resto le tasse, ma che quest'anno per qualcuno rappresenta quasi una beffa.

Denuncia infatti Confedilizia: «L'Imu dovranno pagarla anche i proprietari ai quali lo Stato ha sequestrato, di fatto, l'immobile da dieci mesi, attraverso il blocco degli sfratti». Perchè i provvedimenti di sfratto esecutivo per morosità, con l'uso della forza pubblica, sono bloccati dal 2019, in epoca ben precedente al Covid. E di fatto il proprietario non è più nella disponibilità, ad esempio, dell'appartamento che aveva locato e non percepisce neppure il canone o lo percepisce in modo parziale, perchè magari l'inquilino è rimasto senza lavoro ed è senza soldi.

SCARSA TUTELA

«In qualche caso il conduttore ha ricevuto un ristoro dallo Stato, come partita Iva o come ristoratore, mentre il proprietario non è tutelato nello stesso modo e le tasse le deve pagare per intero - spiega l'avvocato Giuliano Marchi, presidente dell'associazione veneziana - perchè per avere anche solo uno scomputo sull'Imu, la morosità deve essere accertata con un provvedimento ufficiale».

L'Imu la devono pagare anche i proprietari di immobili sfitti per assenza di inquilini, com'è il caso di coloro che affittavano dopo aver investito nella locazione turistica e che si trovano senza reddito da quasi un anno. Spariti i turisti, naufragato in parte anche l'accordo con le università perchè gran parte della didattica ora è a distanza, i privati nel frattempo si trovano le tasse da pagare ad aliquota piena.

«E dovranno pagarla anche i proprietari di seconde case che non potranno utilizzarle con la motivazione della pandemia - prosegue Marchi - per tutti questi proprietari, e per tanti altri, nessun ristoro da parte del Governo».

Nel frattempo Confedilizia chiede che quanto meno si possano rivedere le aliquote per il futuro, senza l'imposizione di quella massima. E sta lavorando ora con il Comune di Venezia perchè, nell'ottica di un accordo con i privati, possano essere messe sul mercato in favore della residenzialità molte case finora utilizzate per gli affitti brevi. Con una calmierazione del canone a patto che il Comune subentri nelle garanzie che dovrebbero essere fornite dagli inquilini, come la cura dell'immobile, la sua restituzione in caso di necessità in buone condizioni, il puntuale rispetto delle scadenze e degli accordi.

«Un patto cui possono essere coinvolte anche istituzioni pubbliche proprietarie di alloggi - conclude l'associazione - che spesso faticano ad accontentarsi di affitti più modesti».

Raffaella Vittadello

