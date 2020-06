L'APPELLO

VENEZIA Finora hanno ottenuto una proroga al 31 dicembre del prossimo anno, termine oltre il quale rischiano di doversene andare, per lasciare spazio ad altre attività in grado di pagare canoni d'affitto mensili da decine di migliaia di euro. Un destino che accomuna locali storici come il Caffè Florian, gioiellerie rinomate come Nardi e Tokatzian o la galleria d'arte Ravagnan: in tutto una dozzina di attività riunite nel Comitato tutela antichi mestieri di Piazza San Marco sulle quali pende il dpr 296 del 2005 che prevede la messa a gara delle concessioni demaniali che andranno a scadere. «Ciò significa - spiega il coordinatore del comitato Davide Montanari, titolare di Longchamp - che dal 2022 chiunque possa offrire una cifra superiore a quelle attuali si potrà aggiudicare uno dei beni immobili della piazza», a scapito della storia di quanti a San Marco sono presenti da decenni, se non secoli come nel caso del Florian.

Il comitato per ora aveva ottenuto una boccata d'ossigeno, con la proroga a fine 2021 dei canoni, e con il rinvio a ottobre del pagamento dei canoni d'affitto in seguito all'Aqua granda del 12 novembre scorso. Nel frattempo però ci si è messo pure il Covid-19, che ha costretto tutti ad abbassare le serrande fino a poche settimane fa. «Per questo - prosegue Montanari - chiediamo anche la sospensione del pagamento dei canoni per i mesi nei quali non abbiamo potuto lavorare».

Ma il nodo centrale resta la possibilità per il Demanio dello Stato di mettere a gara le concessioni demaniali, come già ipotizzato a suo tempo per gli stabilimenti balneari di tutta la Penisola. Per questo il Comitato, che a suo tempo si era già rivolto ai deputati Pier Paolo Baretta e Nicola Pellicani per ottenere la proroga delle concessioni, ha ora scritto al ministro della Cultura Dario Franceschini per chiedere la tutela delle attività che hanno fatto la storia della Piazza. Il modello cui guardano è quello già applicato dal Comune di Milano per le attività della Galleria Vittorio Emanuele, che hanno ottenuto un rinnovo in deroga delle concessioni appellandosi ai superiori interessi generali legati alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e identitario riconosciuti dal Consiglio di Stato. «Si tratta - conclude Montanari - di tutelare l'economia locale e allo stesso tempo l'immagine di Piazza San Marco».

Alberto Francesconi

