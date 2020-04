L'APPELLO

TREVISO «Siamo in ginocchio: fateci riaprire». Giannantonio Papa, presidente acconciatori della provincia di Treviso, dà voce ai 1500 saloni dislocati nella Marca. Chiusi da due mesi. «Un salone di dimensioni medio ampie, con 5 dipendenti circa ha perso in media 40 mila euro al mese. Abbiamo stilato un piano sicurezza a prova di distanziamento, ci rendiamo disponibili a pagare di persona tutte le misure di sicurezza, i presidi e gli igienizzanti, ma protrarre ulteriormente la chiusura significherà il collasso del sistema». I parrucchieri trevigiani si sono quindi predisposti alla riapertura per il 4 maggio. Con regole tassative. «Anzitutto il distanziamento sociale: verrà utilizzata una postazione su due e un lavatesta su due-conferma Papa- noi acconciatori saremo provvisti di visiera e mascherina. Mascherine ed igienizzanti saranno distribuite anche ai clienti in attesa». Ma la mascherina diventa un problema quando si lava o si fa il colore. «Per le operazioni di questo tipo il cliente toglierà la mascherina tenendo i guanti mentre noi saremo sempre schermati dalla visiera, che copre l'intero volto-sottolinea Papa-più complicato l'utilizzo dei guanti per il taglio. In questo caso procederemo come già avevamo iniziato a fare in febbraio: prima del taglio igienizziamo le mani e lo stesso si farà dopo. Non possiamo tagliare con i guanti, ne perde la linea dell'acconciatura. Ci vuole tutta la sensibilità tattile». Scontato l'accesso su appuntamento, resta il vero problema: i clienti saranno dimezzati in negozio. «Per ovviare a questo istituiremo turni di lavoro per il personale, l'apertura sarà più ampia, probabilmente fino alle 21 e lavoreremo 6 giorni su 7 anzichè 5 su 7. Scontato il riposo domenicale, il parrucchiere riapre già dal lunedì». Questo consentirebbe di risolvere anche i problemi di personale: spalmando turni di 6 ore anzichè 8 su 6 giorni i titolari potranno comunque impiegare tutto i dipendenti. Questa come ratio per saloni con metrature ampie, ma per i negozi più piccoli? «Dovranno ridimensionare necessariamente l'attività perchè le distanze di sicurezza vanno rispettate».L'importante è comunque riaprire, dare un segnale di ripartenza. Perchè quello dei saloni è un sistema economico allo stremo, almeno nella descrizione che ne fa il presidente Papa. Che si dice contrario anche ai kit per capelli inviati da alcuni acconciatori ai clienti. «Francamente il lavoro da casa non funziona mai. Il nostro quid plus non è solo il prodotto, ma il talento».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA