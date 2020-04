ASSISTENZA

VENEZIA Tamponi per tutti gli operatori socio-sanitari impegnati ad assistere anziani e persone sole e con difficoltà di deambulazione o psichiche su tutto il territorio comunale. A chiederlo è l'assessore ai Servizi sociali del Comune di Venezia Simone Venturini, che in una lettera spedita all'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha ricordato come il Comune di Venezia assicuri in tutto il proprio territorio l'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare tutelare e di cure familiari a circa mille persone anziane e disabili attraverso Fondazione Venezia Servizi alla Persona, soggetto in house dell'Ipab Istituzioni pubbliche di assistenza veneziane (la nuova Ipav) con circa 240 operatori socio sanitari impiegati.

LA DENUNCIA

Questo anche in risposta alla coraggiosa denuncia di Morena Serra, una delle operatrici che ogni giorno si trovano a frequentare anche tra cinque e otto case differenti abitate da persone con problemi di vario tipo.

«Ci definiamo mine vaganti - aveva scherzato amaramente Morena Serra proprio sulle nostre pagine chiedendo proprio il tampone e la fornitura di dispositivi come guanti e mascherine in quantità sufficiente - Finora siamo stati sempre tutti in servizio, in prima linea, senza defezioni, ma molti di noi sono in ansia e c'è chi inizia a non riuscire più a sostenere lo stress: ognuno ha famiglia e figli e ha paura anche per loro. Chiediamo solo tutela, per noi, ma soprattutto per le persone che assistiamo quotidianamente, prima che possa scoppiare un caso simile a quello che ha travolto molte case di riposo».

LA RICHIESTA

Venturini ha sempre considerato quello dei tamponi un tema molto sensibile per quanto riguarda l'assistenza socio-sanitaria a domicilio e ha così chiesto l'intervento della Regione.

«È estremamente importante ed urgente spiega - procedere con l'effettuazione di tamponi anche agli operatori dell'assistenza domiciliare che per la natura della loro attività, infatti, gli operatori dell'assistenza domiciliare sono esposti a rischi analoghi a quelli a cui sono esposti i dipendenti delle strutture che erogano servizi residenziali per persone anziane non autosufficienti».

OSPEDALE SOLO PER NECESSITÀ

Il direttore generale dell'Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, ieri ospite del sindaco Luigi Brugnaro, ha ribadito che negli ospedali si potrà andare al momento solo per necessità e che ci saranno delle indagini per capire quanto necessaria è la visita per ciascun visitatore.

«Questo perché l'ospedale è il luogo meno indicato per andare senza un valido motivo - ha detto Dal Ben - perché in quei luoghi il virus circola. Ci sono persone che venivano in ospedale solo perché il bar era aperto. Adesso per entrare ci potrà essere una piccola coda a causa delle domande fatte dal personale per conoscere il motivo per cui la gente viene. In questa fase per capire quanto sia importante venire se serve, in maniera protetta e con validi motivi. Pian pianino riprenderemo tutta l'attività ospedaliera all'interno dei reparti e visite specialistiche, a partire da maggio».

Tornando sull'argomento tamponi, Dal Ben ha spiegato che l'elevato numero eseguito e processato all'interno dell'Ulss (26.631 finora) ha consentito assieme all'isolamento dei casi riconosciuti come positivi, di contenere il contagio al meglio delle possibilità offerte dalla scienza e dalla tecnologia attuali.

«Siamo la penultima provincia - ha poi detto - per contagi ogni 10mila abitanti e questo è dovuto anche ai sacrifici fatti finora da tutto il nostro personale: medici, infermieri e oss, e anche dai cittadini.

BARCHE LIBERE

Il sindaco Brugnaro ha infine detto di aver posto al Governo il problema dell'utilizzo delle barche: «Non sono divieti miei né si Zaia - ha concluso, raccogliendo gli appelli di Assonautica e dei pescatori - e sto facendo di tutto perché in qualche modo la situazione della specificità lagunare sia al più presto riconosciuta dal Governo e si rimedi a questa assurdità, consentendo ai veneziani e a chi vive la laguna di poter andare in barca da soli o con i familiari conviventi».

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

