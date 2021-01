PREVENZIONE

MESTRE I volontari della sanità aspettano il vaccino. Dopo i medici e il personale ospedaliero dovrebbe toccare a loro. Parliamo di centinaia di persone impegnate quotidianamente nel comparto sociosanitario e assistenziale, che offrono un servizio determinante per la comunità del territorio. Nella consapevolezza di quanto sia importante il ruolo che ricopre la rete del volontariato a sostegno dei cittadini, in particolar modo quelli più fragili, il Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di Venezia (Cavv-Csv) ha scritto all'assessore regionale alla Sanità e Servizi sociali, Manuela Lanzarin. La missiva, firmata Mario Morandi, presidente dell'associazione, chiede con forza che le donne e gli uomini sul campo a supporto del sistema sanitario vengano prontamente vaccinati contro il Covid-19, e in maniera prioritaria. «In queste ore siamo tutti in pena per i ritardi nella fornitura dei vaccini commenta il presidente Morandi Stavamo cominciando a vedere la luce alla fine di questo buio tunnel dopo un anno così difficile, e queste criticità rappresentano, certamente, un doccia gelata: auspichiamo che i ritardi possano essere ridotti in modo considerevole e che, al più presto, possa prendere avvio la campagna vaccinale di massa». Morandi ricorda come qui si stia parlando di «persone che, ogni giorno, svolgono un servizio particolarmente rischioso in termini di contagio, trasportando con abnegazione e coraggio i nostri concittadini a fare una visita, oppure aiutandoli nelle diverse incombenze quotidiane legate all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il pericolo concreto è quello di ammalarsi - prosegue il presidente - o addirittura di essere fonte di trasmissione virale, nonostante i numerosi tamponi ai quali, periodicamente e a spese proprie, questi volontari si sottopongono». Per la direttrice di Cavv-Csv Venezia, Ketty Poles, «proprio partendo da tali considerazioni abbiamo chiesto che possano ricevere il vaccino il prima possibile, esattamente come i medici e il personale sanitario, considerandoli, a pieno titolo, parte di una battaglia comune per la liberazione dalla pandemia. La Regione Veneto - rivela Poles - sta già valutando la nostra proposta, e siamo fiduciosi possa andare a buon fine».

