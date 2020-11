L'APPELLO

PORTOGRUARO «Serve più attenzione da parte di tutti se non vogliamo correre il rischio di passare il Natale chiusi in casa». Il sindaco di Portogruaro, Florio Favero, ha voluto fare un appello ai suoi concittadini a fronte dell'impennata di casi di positività al Covid registrata in città nei giorni scorsi.

IL BILANCIO

In particolare il 9 novembre sono stati certificati ben 20 casi di positività, a fronte degli 8 del giorno prima. «Non nascondo che quel balzo mi ha molto preoccupato, tanto che stavamo pensando all'emanazione di ordinanze ah hoc per limitare gli assembramenti, che anche da noi si verificano con una certa frequenza soprattutto fuori dai locali. Fortunatamente ha aggiunto i dati dei due giorni successivi (2 e 4 contagi, ndr) ci hanno riportato ad una situazione più confortante, tanto che ad oggi abbiamo tre casi di persone ricoverate non gravi e solo uno in terapia intensiva. Le statistiche ci dicono che il picco arriverà tra 15 /20 giorni, a fine novembre. È oggi che dobbiamo portare avanti comportamenti responsabili, è oggi che si deve aumentare l'attenzione sulla prevenzione individuale, è oggi che si devono seguire con maniacale attenzione le tre regole fondamentali: l'uso della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il distanziamento. Se non facciamo tutti uno sforzo, seguendo questi semplici comportamenti, - ha proseguito il primo cittadino - a Natale rischiamo davvero di stare chiusi in casa».

CENTRO OPERATIVO

Il sindaco ha rimarcato le cose fatte in questo mese e mezzo che è passato dal suo insediamento.

«Abbiamo voluto aggiornare costantemente il sito internet per informare la popolazione sia sulle misure in vigore che sui dati dei contagi e sulla situazione di tutti gli ospedali del Veneto. Abbiamo attivato per precauzione il Centro operativo comunale, abbiamo ripristinato il numero di telefono (0421.277266) per chi volesse ricevere informazioni sui provvedimenti in vigore e il numero di telefono (0421.277201) per l'ascolto delle persone che hanno bisogno di aiuto psicologico. Questo servizio sarà attivo dalla prossima settimana, il martedì e il sabato dalle 9 alle 12. Siamo in costante contatto con l'Ulss e con la Protezione Civile, abbiamo messo a disposizione dell'azienda sanitaria la sede del Polins, all'East Gate Park, in caso servisse come nuovo punto per l'effettuazione dei tamponi, abbiamo avuto l'ok dalla parrocchia di San Nicolò per l'utilizzo del loro tendone da parte dei medici di base, stiamo monitorando anche con gli altri sindaci del territorio la situazione dei trasporti, abbiamo pronto anche il Piano del mercato, che prevede un unico ingresso e un'unica uscita e controlli mirati contro gli assembramenti. A Portogruaro non c'è una grave emergenza e i dati ci dicono che il 95 per cento dei contagiati è asintomatico. Tuttavia, - ha concluso Favero - è necessario che i cittadini stiano ancora più attenti. Il rischio di star chiusi in casa a Natale è dietro l'angolo».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA