L'APPELLO

PELLESTRINA Un punto dove poter eseguire i tamponi, per i residenti, anche a Pellestrina. E' quanto ha chiesto, in una lettera ufficiale al direttore generale dell'Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben, il presidente della municipalità del Lido e Pellestrina, Emilio Guberti, affiancato dalla componente dell'esecutivo Antonietta Busetto e dal consigliere delegato per Pellestrina Andrea Scarpa.

La richiesta arriva nelle ore in cui a Pellestrina sta crescendo la paura del contagio da Covid 19. Specie in una piccola comunità, e in un ambiente territorialmente ristretto, le voci si rincorrono e la preoccupazione aumenta. Al momento, infatti, da un sondaggio svolto con i medici di base sono una settantina le persone complessivamente in isolamento. E perciò cresce la domanda di tamponi da parte della popolazione. Di queste 70 persone circa 10 sono risultate positive con sintomi, febbre e problematiche respiratorie, altrettanti positivi asintomatici, mentre altri 50 cittadini, tra familiari e contatti stretti dei casi risultati positivi, sono in isolamento in attesa dell'esito del tampone. Al momento, è bene chiarirlo, non c'è emergenza e nemmeno un focolaio, ma il timore è che senza un tracciamento dei contagi si possa correre il rischio di diventarlo.

I tamponi vengono fatti in isola in casa da personale dell'azienda sanitaria e ora anche dai medici di base, ma se le richieste sono molte il punto più vicino è quello drive in allestito al monoblocco dell'ex ospedale al mare del Lido. Da lunedì per i lavori al terminal, chi abita a Pellestrina, nella fascia diurna non potrà raggiungere il Lido in auto. Ecco che un punto tamponi in loco sarebbe prezioso. Un gruppo di volontari, previa formazione adeguata, ha anche dato disponibilità a tenere aperto l'eventuale presidio.

CALCIATORE POSITIVO

Dopo la partita di calcio annullata lo scorso 25 ottobre dalla Figc per un baby calciatore trovato positivo al Covid 19, nelle ore precedenti al match, i casi in isola sono aumentati. Tamponi e controlli mirati, in tutta l'isola di Pellestrina, tra tutti i contatti del piccolo, tesserato nel settore giovanile del Nuovo San Pietro trovato positivo al coronavirus dopo il tampone, con sintomi leggeri, qualche linea di febbre e un lieve malessere. Dopo il rinvio della partita tra i padroni di casa del Nuovo San Pietro e Janus Nova, sono scattate in isola tutte le procedure previste dal protocollo sanitario. Tamponi a tutti i bimbi che si erano allenati con lui negli ultimi giorni. In isolamento anche i contatti più stretti del baby calciatore. Le verifiche perciò non hanno riguardato solo la società sportiva ma anche gli altri ambiti, a cominciare dalla scuola. Gli accertamenti per ora hanno escluso la presenza di focolai, ma la situazione viene costantemente monitorata.

Lorenzo Mayer

