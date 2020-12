L'APPELLO

NOVENTA «Chiunque tenga in casa bombole per l'ossigeno-medicinale le porti quanto prima alla farmacia di fiducia». A lanciare l'appello è Marco Zecchinel, titolare dell'azienda Tergas di Noventa, che si occupa di distribuire l'ossigeno medicinale in casa, rifornendo 4.500 persone tra Veneto orientale e Friuli in base agli accordi con le rispettive aziende sanitare. Il privato, infatti, non può acquistare direttamente l'ossigeno-medicinale, ma la fornitura avviene tramite le farmacie e la consegna compiuta dalle aziende gasiste. «Il Covid si manifesta soprattutto per un'insufficienza respiratoria spiega Zecchinel l'ossigeno è disponibile ma purtroppo se la situazione legata all'emergenza non cessa rischiano di mancare i contenitori. Il prolungarsi dell'emergenza può creare delle criticità, poiché la fornitura da parte delle acciaierie avviene in media ogni sei mesi. La variabile è il tempo, che purtroppo si sta prolungando».

RESTITUZIONE

L'appello di Zecchinel è rivolto «a tutti coloro che dispongono di bombole inutilizzate: portatele alla farmacia di riferimento, in modo che possano essere ritirate. Con l'Ulss 4 intendiamo lanciare una campagna di sensibilizzazione su questo tema. Dopo che un familiare le ha usate talvolta restano in garage, in sottoscala o abbandonate in qualche punto della casa, la gente non ricorda di averle. Di regola il 10% delle bombole destinate ad ossigeno-terapia non rientra alle aziende del settore. In questo periodo, però, diventa importante il recupero che consente di mantenere delle scorte accettabili. L'istinto è fare scorta dei contenitori, ma questa scelta non è utile sul piano sociale, perché si può arrivare a privarne chi ne ha bisogno, poiché c'è un aumento importane di pazienti».

RICHIESTA QUADRUPLICATA

Anika Gambar, farmacista responsabile del settore medicale di Tergas, spiega che «la richiesta è quadruplicata nell'ultimo mese. Siamo passati dal rifornire una media 4-5 persone alla settimana, a 5-6 al giorno. In questa seconda ondata dell'emergenza i pazienti curati a domicilio sono aumentati. Per lo più si tratta di persone anziane, dai 70 anni in su, per la maggior parte il consumo delle bombole è un aspetto importante, tenendo conto che il paziente affetto da covid resta in casa per un periodo di tempo medio-lungo, talvolta anche più di un mese. Per garantire una continuità del servizio il parco-bombole va rinnovato di continuo». I criteri per il ritiro delle bombole non sono standard. «La procedura ideale è la riconsegna in farmacia -continua Gambar - Di regola ogni contenitore nella parte superiore riporta le indicazioni relative alla sicurezza e un recapito telefonico di chi ha curato la distribuzione, che appunto può essere contattato. Curiamo direttamente anche il ritiro».

Davide De Bortoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA