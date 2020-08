L'APPELLO

MESTRE «Non facciamoci ulteriore male da soli». Perciò, dicono gli operatori riuniti nella Venezia Port Community, tutti quelli che operano nello scalo lagunare devono comportarsi come hanno sempre fatto, rimboccandosi le maniche e continuando a lavorare. Il tempo delle polemiche, insomma, per loro non c'è mai e quello delle proteste dev'essere solo una parentesi.

LA PROTESTA

Domani mattina assieme ai lavoratori saranno alla Marittima per dire al Governo che non può far ripartire le crociere e allo stesso tempo «tagliare fuori Venezia per l'indecisione dei Ministeri sul futuro del comparto in città e l'ostilità di coloro che paiono non comprendere che un futuro sostenibile può esistere». Allo stesso tempo, però, gli operatori non si arrendono e continuano ostinatamente a voler guardare il bicchiere mezzo pieno, e quindi propongono di sfruttare al massimo «le decisioni d'emergenza» riferendosi «ai 26 milioni destinati espressamente alla manutenzione dei canali e alla gestione del problema fanghi in Laguna, prevedendo interventi manutentivi ai principali canali portuali attraverso i quali passano le navi e alla cassa di colmata del Molo Sali lungo il canale industriale Nord; alla parallela decisione di istituire una nuova Autorità con competenze specifiche sull'intera Laguna di Venezia; e al commissariamento del porto con la conseguente nomina in questa carica straordinaria dell'ex presidente Pino Musolino, che ha evidentemente contribuito a risollevare in sede governativa il tema Venezia come un'emergenza nazionale».

Tutti questi fattori nuovi potrebbero offrire opportunità che fino all'altro ieri sembravano essere sepolte sotto la cronicizzazione dei problemi e delle soluzioni mai realizzate. Per questo «è il momento di lasciare da parte le polemiche e le troppe parole, e di agire con fatti concreti facendo partire subito i lavori ,specie quelli relativi alla navigabilità dei canali e all'accessibilità del porto - afferma Alessandro Santi, coordinatore della Venezia Port Community -. Gli imprenditori e gli utenti portuali dichiarano da subito la loro piena disponibilità ad appoggiare e sostenere la logica del fare, senza la quale rimarrebbe solo la logica delle responsabilità».

LA PROPOSTA

Questo naturalmente vale per il porto commerciale ma anche per il settore delle crociere: «Venezia, insieme con Civitavecchia, ha subito più di ogni altro scalo nazionale il blocco totale delle crociere per l'emergenza Covid - conclude Santi -. Con la ripartenza autorizzata dal Governo e con i piani di sicurezza messi a punto dalle principali compagnie del mercato è ora più che mai necessario non farsi ulteriore male da soli». (e.t.)

