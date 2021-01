L'APPELLO

MESTRE «Mi vaccinerò, non vedo l'ora di farlo e spero che mi seguano in tanti. Per la salute, prima di tutto, ma anche per rilanciare l'occupazione e il lavoro». Ezio Ordigoni, 73 anni, ex presidente della municipalità di Favaro e sindacalista Orsa, parla decisamente con cognizione di causa. Il covid, lui, l'ha vissuto in prima persona, e se l'è vista davvero brutta: «Forse le persone che lo vedono da fuori non se ne rendono conto - racconta - ma prendere questo virus è come essere investiti da una scarica elettrica. Un dramma per gli anziani: mentre ero ricoverato in terapia ne moriva uno su dieci». Un tasso di mortalità che, come provano i dati attuali, continua a rimanere elevato.

LA MALATTIA

«Sono stato contagiato a fine 2020 - continua -e per qualche giorno ho avuto una febbre a 37. Niente di preoccupante, finché all'improvviso non è salita a 40». A quel punto, il ricovero. «Quando ho contattato il mio medico ho chiesto che fare, inizialmente speravo di potermi curare a casa. Lui mi ha risposto: Prega che ti portino in ospedale invece, perché stai rischiando grosso».

L'inizio in reparto covid, poi cinque giorni, dal 24 al 29 dicembre, in terapia intensiva. «Ho visto spegnersi le persone intorno a me. Un signore con cui avevo un po' legato, avevamo guardato insieme le partite della Juve in tv, è morto sotto i miei occhi. È un'esperienza che non dimenticherò mai». Nell'ultima fase di decorso, Ordigoni è stato trasferito a Villa Salus. «Si parla troppo poco della grande efficienza delle nostre strutture - commenta - sia all'Angelo, sia a Villa Salus, ho trovato dei reparti attrezzatissimi, con staff medici molto preparati ed estremamente disponibili e competenti. Mi sento finalmente fuori da quest'incubo: sono negativo dal 31 dicembre, sono a casa e dovrò rimanere in convalescenza per 60 giorni».

LAVORO

L'ex presidente della municipalità ribadisce il concetto sul vaccino: ieri ha voluto allargare il suo appello con un post su Facebook. E, da buon sindacalista, non ha dimenticato la questione relativa al lavoro e agli stipendi. «Una cosa da evidenziare sono i bassi salari del personale ospedaliero, dagli addetti alle pulizie, agli infermieri, e persino i medici, se si pensa che a parità di mestiere, in altre province come Bolzano, arrivano a guadagnare il doppio».

E il lavoro per Ordigoni è un'altra leva fondamentale per spingere la popolazione a credere nel vaccino. «È un sistema di difesa indispensabile, l'unica via di uscita da questa crisi, soprattutto per un territorio come il nostro. Penso a Porto Marghera, l'area in cui si sta realizzando la Zes, penso all'aeroporto e al porto, penso all'intero settore del turismo. Io voglio vaccinarmi quanto prima ma soprattutto è fondamentale che possano accedere al vaccino i manager d'azienda e chi può riattivare le macchine produttive, solo così potremo ritornare il prima possibile a vivere».

Davide Tamiello

