LONGARONE «Siamo sicuri che le nuove normative siano tutte sensate? Io ci vedo chili di spazzatura». Katia Filippin, titolare del salone di acconciatura Classic and Rock Style di Castellavazzo guarda oltre il Covid e vede montagne di prodotti monouso, bancali di spazzatura da smaltire. L'altra faccia della ripartenza, infatti, rischia di essere un'economia che produce più rifiuti di prima fino a restare schiacciata sotto la mole della propria spazzatura. Sì, perché centinaia di mascherine, mantelle, kit monouso costano e per le piccole attività l'impegno potrebbe diventare insostenibile. Attenta all'ambiente e agli effetti chimici delle sostanze nella natura e nell'uomo, Filippin infatti da tempo non utilizza che tinture naturali nel suo salone, la professionista pone e si pone quesiti con i quali, prima o dopo, l'intero mondo produttivo dovrà avere a che fare.

«La mia categoria è in standby da settimane ricorda - e i nostri fornitori stanno facendo un gran lavoro per permetterci di ripartire, appena sarà possibile con adeguamenti obbligatori o meno, per ora alcuni sono indicati come consigli. Cosa prevedono? Kit monouso da fornire ai clienti: guanti, mascherine, kimono, gel igienizzanti, cartellonistica su sanificazione e motti positivi, frecce a terra per indicare distanze e percorso da fare, asciugamani monouso, visiere, mantelle taglio monouso, sterilizzatori a ultravioletti, spray virucidi e disinfettanti, ionizzatori per l'aria. Una montagna di roba. Ebbene, guardando un passo avanti, tutta questa roba la vedo nella sua forma finale, ovvero: rifiuti. Una mole di rifiuti che non riesco a quantificare in meno di un bancale a settimana, vedo costi, di acquisto e di smaltimento». Nel tentativo di difendersi da un problema, insomma, si va a peggiorarne un altro: quello del peso sull'ambiente rappresentato dall'uomo e dalla sua produttività. Fatti due conti, tamponare i capelli bagnati con salviette monouso significa utilizzare e gettare, per ogni cliente, almeno due panni e un terzo da stendere sulle spalle per proteggere dall'acqua durante il lavaggio. Si aggiungano poi il kimono mono uso, le mascherine e i guanti e, si capisce, la questione si fa pesante anche sul fronte dei costi.

Più costi per il salone peseranno anche sul cliente e, di conseguenza, un aumento del lavoro in nero. «Non è obbligatorio uscire di casa indossando queste protezioni? Perché dovrei fornirli io? Non siamo tutti allo stesso modo obbligati a provvedere responsabilmente alla nostra e altrui igiene e sicurezza? Mantelle taglio monouso: dunque, nella mia piccola realtà, lavorando da sola e potendo fare una quindicina di tagli al giorno, mi domando: non potrei avere in negozio 20 mantelle lavabili e igienizzabili? - la giusta considerazione - Questi materiali hanno un costo che porterà ad un inevitabile e giustificato aumento del listino prezzi e non è detto che d'ora in poi tutti possano usufruire con la stessa frequenza dei nostri e molti altri servizi».

«La necessità di tagliare i capelli resterà e prevedo un esponenziale aumento del lavoro nero, in case che accoglieranno amici e parenti per farsi i capelli in comunella e a basso costo». «Il lavoro nero c'è anche nelle piccole realtà - il monito finale di Katia - e purtroppo c'è chi lo pratica tutta la vita, anche nel virtuoso Veneto, anche nel mio paese, ma è sempre tristemente più facile controllare chi lavora legalmente. A nuove normative conseguono nuovi controlli e nuove ammende e in questo caos è impensabile ripartire avendo ben chiaro il funzionamento di queste nuove imposizioni, ma dobbiamo adeguarci».

