L'APPELLO

JESOLO «Chiediamo al presidente Zaia di aiutarci a far sentire la nostra voce al governo». E' il nuovo appello lanciato da Hellen Grendene, portavoce degli invisibili, i lavoratori stagionali esclusi da ogni aiuto statale. Si tratta di addetti ai supermercati, parcheggiatori, autisti, bagnini, commesse, magazzinieri, custodi e operai di aziende di servizi, tutti addetti che, pur occupati nel settore del turismo, essendo assunti con tipologie contrattuali differenti, non hanno visto riconosciuto il loro diritto a un reddito di supporto. E dopo aver chiesto aiuto agli amministratori locali, ora hanno deciso di chiederlo anche al presidente della Regione. «Abbiamo bisogno di far sentire la nostra voce al governo ripete la portavoce le nostre sono richieste precise: prolungare la Naspi per chi ha potuto lavorare qualche mese la scorsa estate, ma che ora ha terminato il sussidio, quindi inserire dei bonus anche per le nostre categorie, fino ad oggi escluse da ogni sostegno. Ci sono persone che non hanno forme di reddito e ad oggi non hanno alcuna prospettiva su quando inizierà la stagione. Più passano i giorni e più la situazione diventa drammatica. Prima della crisi di governo avevano raggiunto dei punti di incontro con la Commissione lavoro, ora con il nuovo esecutivo siamo costretti a ricominciare tutto da capo». Un appello viene lanciato anche al mondo imprenditoriale: «Siamo tutti nella stessa situazione aggiunge Grendene se le imprese non aprono, noi non lavoriamo. Lo scorso novembre quando gli imprenditori jesolani hanno protestato in piazza noi eravamo con loro, ora chiediamo di sostenerci e di aiutarci a far sentire la nostra voce; in un anno non abbiamo ricevuto nessun sostegno dal governo».

RACCOLTA DI FIRME

Sempre per questi motivi, oggi, in varie città d'Italia, il movimento degli stagionali ha avviato una raccolta firme che verrà poi inviata al governo. In provincia di Venezia la raccolta verrà effettuata a San Donà, dalle 9.30 alle 16.30, in piazza Trevisan. Consapevoli dell'attuale emergenza sanitaria si legge nella petizione che verrà inviata a Roma - invitiamo alla sensibilizzazione riguardo l'aggravarsi delle condizioni di sostentamento di determinate categorie. In rappresentanza dei lavoratori stagionali e a tempo determinato ma anche di ogni settore dipendente dalle condizioni e dalle caratteristiche territoriali che non permettono un lavoro ordinario, chiediamo un'unica soluzione di sostegno definitiva che possa includere tutti i lavoratori provatamente coinvolti senza più distinzioni di sottocategorie ma piuttosto basandosi sul reale bisogno comprovato dal proprio storico lavorativo». Tra le richiese anche quella di una proroga Naspi per tutti coloro che ne hanno maturato il diritto quest'anno con un prolungamento automatico che possa coprire il periodo in cui non c'è praticamente possibilità di occupazione.

Giuseppe Babbo

