FELTRE Un ragazzo con disabilità e gravi patologie cardiache e polmonari non rientra tra le categorie prioritarie, e rimane senza vaccino anti Covid. La rabbia del papà: «Deve fare una serie di controlli all'ospedale di Padova, con tutte le patologie che ha, come posso portarlo in mezzo al caos delle corsie del reparto di pediatria senza vaccino?»

Mario, (nome di fantasia per tutelare la minore età dei ragazzi) ha due figli gemelli di 16 anni, uno affetto da asma e l'altro con disabilità a cui si sommano patologie cardiache che lo hanno portato per ben otto volte in sala operatoria all'ospedale di Padova; inoltre è affetto da insufficienza polmonare di livello medio. «Nel prossimo mese di maggio racconta l'uomo -, mio figlio dovrà fare dei controlli a Padova per capire se dovrà essere operato ancora al cuore oppure no. Controlli che abbiamo già più volte rimandato e che ora dobbiamo fare. Inoltre dobbiamo fare dei controlli per vedere se l'insufficienza polmonare di cui è affetto rimane stabile». I controlli evidentemente devono essere fatti a Padova, nel reparto di Pediatria. Chi si è, suo malgrado, trovato a passare per un ospedale lo sa che per quante accortezze possano essere adottate non è possibile non esporsi al rischio di contagio. Una situazione difficile per tutti in tempo di pandemia, ma che risulta ancora più difficile se il ragazzo in questione è affetto da gravi patologie cardiache e respiratorie. «Ho parlato con il cardiologo di Feltre, il quale ritiene che il ragazzo dovrebbe essere vaccinato» aggiunge papà Mario. L'inizio di un calvario.

Papà Mario, anche lui affetto d'asma, non chiede nulla per se. «Chiedo però che mio figlio venga vaccinato. Come posso pensare che un ragazzo con tutte quelle patologie possa entrare in quel reparto senza essere vaccinato? L'ho salvato tante volte, anche quando i medici pensavano non ci fosse più nulla da fare, e andrò avanti nella mia battaglia anche questa volta». Si perché il papà ha chiesto aiuto all'ospedale di Feltre, in quanto lui abita in città, ma è stato dirottato a Belluno. Ha quindi parlato con il referente a Belluno il quale ha dato ragione al papà ma che però la competenza è in capo alla Regione del Veneto e quindi non può fare nulla. E papà Mario ha scritto anche alla Regione. «Niente da fare. Mio figlio non rientra nelle categorie che hanno priorità, e quindi non può essere vaccinato. Non voglio venga privilegiato perché disabile, ma come può non rientrare un ragazzo che ha patologie polmonari e cardiache?».

Le indicazioni arrivano dal Ministero che, attualmente, ha inserito quali categorie prioritarie i pazienti oncologici, i pazienti trapiantati e pazienti affetti da fibrosi cistica.

