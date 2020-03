L'APPELLO

FELTRE «Bloccare la tassa di soggiorno per tre mesi in modo da incentivare il turismo nel nostro territorio». È questa la proposta avanzata dal consigliere comunale della Lega Nord di Feltre Alberto Vettoretto che, dopo essere venuto a conoscenza della proposta fatta dell'assessore alla Cultura Alessandro Del Bianco (ovvero quella di garantire visite guidate gratuite a chi pernotta nel nostro territorio durante le principali manifestazioni estive) in uno spirito di collaborazione, rilancia con questa nuova proposta.

«In questo periodo così difficile e complesso per tutti credo sia fondamentale essere uniti, indipendentemente dal colore politico, e lavorare insieme per il bene della nostra comunità afferma con decisione Vettoretto -. Ho letto dell'iniziativa messa in campo dall'assessore Del Bianco in merito alle visite guidate gratuite per i turisti che pernottano nella nostra città in occasione degli eventi principali della città, quali la mostra dell'artigianato, la maratona di lettura ed il Palio. Un'iniziativa che ritengo positiva e apprezzabile. Personalmente mi sento di dare un suggerimento e di portare la mia idea».

Quale quindi la proposta del consigliere comunale? «La mia proposta è quella di bloccare per tre mesi la tassa di soggiorno spiega Vettoretto -. Un provvedimento simbolico ma che potrebbe incentivare qualche persona in più a venire nel nostro territorio. La mia, come quella dell'assessore Del Bianco, sono piccole gocce ma che insieme possono contribuire a dare una mano a far venire qui alcuni turisti in più e ad aiutare le nostre realtà imprenditoriali».

Capofila del progetto della tassa di soggiorno è l'Unione Montana Feltrina. «La proposta è indirizzata al mio comune, Feltre, ma credo - rilancia il consigliere della Lega Nord - sarebbe bello ed importante estenderla e condividerla fra tutti i comuni che fanno parte dell'Ente». Una proposta, quella del blocco della tassa di soggiorno, che già altri comuni della nostra regione hanno adottato o stanno valutando di adottare proprio per dare un segnale concreto di vicinanza alle realtà imprenditoriali del territorio, incentivando le presenze turistiche.

