L'APPELLO

SEREN DEL GRAPPA «Tra marzo e giugno almeno 30 mila presenze in meno, ma dobbiamo farci trovare pronti alla ripartenza del mercato». La crisi del turismo colpisce anche il feltrino ed è per questo che l'assessore al turismo dell'unione montana feltrina, Dario Scopel, fa appello a cittadini ed operatori affinché lavorino insieme per la creazione di un piano di rilancio dell'offerta locale.

IL QUADRO

Altro che gita fuori porta e picnic di Pasquetta. La situazione che si presenta davanti ai nostri occhi e a quelli dei media nazionali ed internazionali in questo scorcio di primavera è tanto splendida dal punto di vista meteorologico quanto desolante sul piano turistico ed economico. «La fotografia è impietosa - commenta l'assessore Scopel - nel solo periodo tra marzo e giugno ci attendiamo un calo di almeno 30mila presenze, legate, in buona parte, al blocco totale dei ponti di primavera e all'annullamento di tutte le manifestazioni sportive, e non solo, di grande richiamo nazionale ed internazionale. Non tutto è perduto però, anzi. Sono convinto che proprio per questo sia ancor più importante cominciare già da ora a ripensare e a riprogettare la ripartenza e a come potenziare la nostra offerta turistica».

LE PRIORITÀ

«Dovremo concentrarci di più sulla promozione dell'immagine dei nostri territori e delle nostre manifestazioni utilizzando in particolar modo le piattaforme messe in campo dalla Regione, in grado di intervenire su più livelli, soprattutto per quanto concerne la visibilità di eventi a caratura regionale e sovra-regionale» afferma con decisione Scopel, che prosegue. «Mi riferisco in particolare al progetto che sta portando avanti il Consorzio Dolomiti Prealpi, il Dms, Destination Management System della Regione Veneto, che permette di coordinare le destinazioni turistiche del Veneto integrando le attività di informazione e accoglienza turistica, promozione e commercializzazione. Le dimensioni e la tipologia delle nostre attività, consigliano di muoversi su un piano coordinato e di squadra piuttosto che in ordine sparso con l'approccio singolo a piattaforme strutturate a livello mondiale». Il lavoro di promozione del territorio feltrino continuerà ad avvalersi della stretta e fruttuosa sinergia con il Consorzio Dolomiti Prealpi, con la collaborazione del quale è stato messo a punto un pacchetto di visite guidate in tutti comuni del territorio feltrino. «Infine mi permetto un appello - conclude Scopel - questo sarà l'anno in cui, con ogni probabilità, rivedremo radicalmente le nostre abitudini anche per quanto riguarda le nostre vacanze e i nostri viaggi. Così come questa emergenza ci sta facendo riscoprire l'importanza dei prodotti a km zero e dei negozi di vicinato, altrettanto sarebbe opportuno diventasse un'occasione per riappropriarci delle straordinarie bellezze di casa nostra anche sul piano turistico. Forse sarà questo il frangente in cui tutti noi, Feltrini, Bellunesi e Veneti, torneremo a godere di quanto abbiamo di meraviglioso non distante da noi, dando al tempo stesso un aiuto concreto alla ripartenza anche del nostro comparto turistico».

Eleonora Scarton

© RIPRODUZIONE RISERVATA