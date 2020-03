JESOLO «Riscopriamo il senso e il valore della comunità».

E' uno dei messaggi che monsignor Gianni Fassina, arciprete della parrocchia di San Giovanni Battista, con una lettera aperta, ha rivolto all'intera città. Un modo per invitare i cittadini, alle prese con i timori da Covid-19, alla serenità e alla fiducia. «In questi giorni ha scritto don Fassina - si alternano e si mescolano momenti di paura e di coraggio, di angoscia e di speranza, di cedimento e di ottimismo. La storia ci insegna che ogni momento di difficoltà, se vissuto con saggezza, intelligenza critica, e ragionevolezza, che per i credenti si può riassumere in una parola - fede -, rappresenta un'opportunità di crescita: da questi momenti usciremo migliori». Per questo, l'invito a riscoprire il senso e il valore della solidarietà. «Le conseguenze economiche di questa epidemia ha aggiunto l'arciprete - saranno pesanti. Ed in modo particolare lo saranno per il nostro territorio che vive di economia turistica e del suo vasto indotto. Non mi sfuggono gli occhi smarriti di chi teme per la propria attività e per il proprio posto di lavoro. Dobbiamo, insieme, ritrovare la fiducia e la forza per guardare avanti con speranza e, soprattutto, con spirito di solidarietà. Nessuno si lasci tentare dalla prevaricazione, ma si abbia come guida il criterio che il benessere di tutti è il benessere di ciascuno, avendo uno sguardo maggiormente attento a chi è più fragile e più in difficoltà». Un invito, quest'ultimo, rivolto anche alla politica: «Va messo in campo conclude la lettera - ogni sforzo perché le diversità, seppur legittime, trovino una comune sintesi per un interesse superiore, il bene di tutti».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA