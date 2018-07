L'appello del primario «Bastano 50 in meno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTATREVISO Non ci sono abbastanza medici. Il problema esplode in particolare in estate, in concomitanza con il piano ferie dell'Usl della Marca. E il pronto soccorso del Ca' Foncello non è un'isola felice. La carenza di camici bianchi si fa sentire anche qui. Chi c'è deve mettersi in gioco senza riserve. Compreso il primario, Matteo Pistorello, 52 anni, che poco più di un anno fa ha sostituito Maurizio Sacher provenendo dall'area delle urgenze dell'ospedale di Montebelluna. Dottor Pistorello, tutti operativi, insomma. «In questo...