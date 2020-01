L'appello dei sindaci ai nuovi vertici: più soldi al territorio, saremo alleati

LE RICHIESTE

PORDENONE «Le aspettative del territorio, in particolare rispetto alla nuova riforma regionale che mira a valorizzare proprio i presidi territoriali sui quali scommette come prevenzione oltre che ovviamente sugli ospedali, sono piuttosto importanti. Noi sindaci, alla fine del 2019, abbiamo approvato all'unanimità il Piano aziendale ma con alcune sottolineature. Una su tutte, quella della carenza del personale. Sia rispetto agli operatori sanitari del comparto, cioé infermieri e Oss, sia sui concorsi per reclutare i primari che mancano. Su questo è bene che quanto prima, dopo la fase commissariale durata sei mesi, si colmino le lacune che si sono accumulate». Ad aprire il fronte delle richieste dei sindaci - durante il confronto - è stato Alessandro Ciriani. Seguito dagli altri colleghi dei mandamenti - erano presenti i sindaci di Sacile, San Vito, Maniago e Spilimbergo, oltre a tutti gli altri primi cittadini del Friuli occidentale - che hanno evidenziato le necessità dei diversi territori, oltre a ricordare l'importanza del futuro ospedale di Pordenone che servirà l'intera Destra Tagliamento. È risuonata - già era emersa nell'ultima Conferenza dello scorso 30 dicembre - forte anche la richiesta legata alla necessità di trovare un meccanismo affinché venga ripianata la sperequazione in materia di finanziamenti regionali che il territorio rivendica ormai da anni. «Ribadiamo - ha sottolineato il sindaco sanvitese Antonio Di Bisceglie - questa iniquità affinché i nuovi direttori generali sappiano che su questo avrà nei sindaci degli alleati. Anche perché se non ci saranno i finanziamenti adeguati le nuove direzioni non riusciranno a mantenere gli impegni che qui si sono assunte».

A richiamare l'attenzione sulla vastità e sulla particolarità del territorio è stato il sindaco maniaghese Andrea Carli. «Siamo tutti attenti e interessati al futuro ospedale di Pordenone, ma questo è un territorio piuttosto vasto. Fatto anche di vallate di montagna e di fasce di popolazione anziana. Auspichiamo di poter ragionare anche su queste questioni». Dai primi cittadini Carlo Spagnol (Sacile) e Enrico Sarcinelli (Spilimbergo) è arrivato una sorta di appello ai vertici della sanità provinciale a «tenere conto anche delle realtà ospedaliere più periferiche in cui devono essere concentrate le risorse e le specialità necessarie per offrire le risposte più adeguate possibili alle popolazioni locali». Inoltre Sacile ha sottolineato quanto sia importante puntare su una realtà sanitaria di confine e dunque particolarmente esposta alla attrazione di pazienti dal vicino Veneto.

Sul Cro è intervento l'assessore azzanese Roberto Innocente (che di professione fa il medico nel centro oncologico avianese). «L'istituto è reduce da anni difficili, quattro direttori in meno di due anni. Senza contare poi che da quasi tre anni manca la copertura del ruolo di direttore scientifico, ricoperto da una professionista facente funzione. La grande sfida che l'istituto ha davanti è quella della rete oncologica regionale. Il piano è stato approvato a novembre, ora si tratterà di dare un ruolo preciso al Cro, come eccellenza internazionale, all'interno della rete regionale dell'oncologia. Senza contare poi la necessità di recuperare terreno rispetto al Veneto che sta diventando più attrattivo».

