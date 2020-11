LA RIUNIONE

LIMANA Dodici punti per salvare baristi e ristoratori. Dodici proposte concrete che Belluno, sviluppo e futuro ha affidato al senatore della Lega Paolo Saviane affinché le porti a Roma. Da domani, infatti, cominceranno ad essere analizzati gli emendamenti del decreto Ristori e la partita è fondamentale. Con le nuove restrizioni imposte dall'ultimo decreto, molte realtà bellunesi rischiano di chiudere i battenti. E ciò che chiedono a gran voce è che venga concesso loro uno sgravio fiscale che permetterebbe, quantomeno, di sopravvivere a questa seconda ondata di contagi.

Se ne è parlato ieri pomeriggio nel ristorante Casa e cesa di Limana. Seduti intorno a un tavolo e in barba alle norme anti-covid 18 persone tra politici, ristoratori e baristi. Ospiti d'onore il senatore Paolo Saviane, membro della sesta commissione permanente (Finanze e tesoro), il commissario della Lega Franco Gidoni e il consigliere regionale Giovanni Puppato. «Abbiamo pensato a un incontro tra ristoratori e istituzioni hanno spiegato Ivan Marchetti e Martino Fogliato, fondatori di Belluno, sviluppo e futuro perché non potevamo permettere che, dopo la manifestazione in piazza dello scorso 2 novembre, i fari sul problema si abbassassero. Stiamo studiando alcuni aspetti di incostituzionalità dei dpcm». Alessandro Salvatore ha aperto il ristorante Casa e Cesa il 15 giugno, a fine lockdown, proponendo specialità di carne. La partenza è stata coi fiocchi e gli ha consentito di avere il locale pieno quasi ogni giorno. «Stavamo volando alto e ci hanno tagliato le ali ha raccontato Da metà ottobre abbiamo perso il 72,4% del fatturato. Riuscivamo a fare 54 coperti, 70 d'estate con la terrazza, ora va bene se arriviamo a 15». Il ristorante si trova a Cesa di Limana ed, esclusi i due soci, conta sette dipendenti.

«Vogliamo un aiuto dallo Stato perché così non ce la facciamo ha continuato il ristoratore Il problema sono i 20mila euro di fatture da pagare, di cui 10mila legati al deperimento del cibo. Noi lavoravamo soprattutto la sera. Chiediamo solo di lavorare e di continuare il nostro sogno». All'incontro di ieri anche Gherardo Manaigo, proprietario dell'hotel de la Poste di Cortina d'Ampezzo: «Ho ricevuto chiamate da persone sparse in tutt'Italia che mi chiedevano cosa fare. Io il 4 dicembre apro. Per fortuna ho già il 50% dei posti prenotati ma non so cosa fare con i dipendenti». Ne dovrebbe assumere 52. «E se poi non c'è lavoro? Dovrei scegliere chi resta e chi no» ha continuato Manaigo che ha collaborato alla genesi di un movimento, Mio Italia (di cui è vice presidente nazionale), che media i rapporti tra ristorazione e istituzioni. «Domani (oggi per chi legge, ndr) ha confidato saremo a Roma. Bisogna salvare il settore». Intanto Cortina d'Ampezzo si tinge di bianco. Il comprensorio delle 5 Torri è già innevato. Così come la Tofana. Il Fedaia e il Cristallo sono fermi.

«Produrre neve artificiale ha un costo ha chiarito Manaigo Noi ce la stiamo mettendo tutta ma, a livello nazionale, stanno montando il caso Cortina. Come è successo quest'estate con la Costa Smeralda. Il turismo è lo scheletro dell'Italia. Senza di esso, perde l'identità». Il senatore Saviane ha assicurato che porterà le istanze bellunesi a Roma. «Lotteremo giorno e notte per i nostri emendamenti. ha aggiunto ci sono troppe incongruenze. La salute va prima di tutto, su questo non si discute, ma perché chiudere i locali alle 18? Come se il virus circolasse solo da quell'ora. È una beffa: vogliamo risposte chiare». Si preannunciano giornate infuocate, almeno in Parlamento.

