LA CAMPAGNA

TREVISO «Il vaccino contro l'influenza dovrebbe essere fatto a tutti i bambini. In particolare a quelli tra i 6 mesi e i 6 anni. È l'unico modo per escludere in partenza una malattia che fa sviluppare sintomi molto simili a quelli dell'infezione da coronavirus. Così ci si potrebbe concentrare sul Covid-19 e sulle misure necessarie per contrastarne la diffusione». Gianfranco Battaglini, pediatra 63enne, riferimento provinciale della Fimp, la federazione dei medici pediatri di Treviso, va dritto al punto. In provincia ci sono circa 40mila bambini tra i 6 mesi e i 6 anni. Difficile immaginare di poter vaccinare tutti. Ma non ci si pone limiti: l'obiettivo è alzare la quota di copertura quanto più possibile per fronteggiare al meglio un'eventuale seconda ondata di coronavirus tra ottobre e novembre.

PREVENZIONE

L'Usl della Marca ha già annunciato che la campagna vaccinale contro l'influenza che partirà all'inizio del prossimo autunno sarà massiccia come mai prima d'ora. L'azienda sanitaria guarda soprattutto alle persone con più di 65 anni e a quelle già costrette a convivere con pesanti patologie. Ma non solo. I pediatri sono i primi a chiedere di coinvolgere anche i più piccoli in vista del già complicato avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Il vaccino antinfluenzale non sarà obbligatorio. Sarà però consigliato come mai accaduto prima. «In condizioni normali ci si concentrava sui bambini colpiti da gravi patologie e sulle persone immunodepresse fa il punto Battaglini in realtà adesso sarebbe utile per tutti. È l'unico modo per distinguere in partenza le infezioni da Covid-19 dai possibili sintomi legati all'influenza stagionale». Senza contare che le infezioni potrebbero pure sommarsi. La posizione è condivisa anche da Liviana Da Dalt, la specialista trevigiana che guida la super Pediatria dell'azienda ospedaliera di Padova: «Occorre vaccinare i bambini contro l'influenza ha sottolineato la dottoressa di Vittorio Veneto sarà molto importante e facilitante per gestire un eventuale ritorno del coronavirus, dato che l'influenza è poco distinguibile da quest'ultima infezione».

LO SCENARIO

Non c'è poi solo una questione clinica. Ma anche alcuni nodi organizzativi. È per questa ragione che i pediatri pongono l'accento in particolare sui bambini in età da asilo nido e materna. «I bambini contagiati dal coronavirus che abbiamo visto qui, fino a questo momento, erano asintomatici o presentavano comunque sintomi lievi specifica Battaglini il punto è che nel caso in cui dovessero sviluppare sintomi simil influenzali come febbre e mal di gola mentre frequentano la scuola, verrebbero gestiti come casi sospetti di Covid-19, almeno fino all'esito del tampone. Con tutto ciò che ne consegue per quanto riguarda la necessità di far scattare l'isolamento per i genitori, il gruppo della classe, gli insegnanti e così via. Quelli più piccoli, poi, generalmente vengono seguiti anche dai nonni. E questo potrebbe rappresentare un problema in più. Alla luce di tutto questo, se non ci sono controindicazioni sarebbe molto meglio eseguire il vaccino contro l'influenza».

LO STUDIO

La nuova campagna antinfluenzale potrebbe partire già a settembre, con due mesi di anticipo rispetto alla tabella di marcia tradizionale, con un eventuale richiamo a febbraio. Come sempre, le dosi saranno gratuite per over 65 e persone a rischio. Oggi, dopo l'emergenza Covid-19, il sovraffollamento degli ospedali non è più contemplato. L'anno scorso si era arrivati a contare 40 ricoveri al giorno. Nei reparti erano stati allestiti dei letti bis per riuscire a rispondere a tutti. Si tratta di uno scenario che nessuno vuole più nemmeno immaginare. Uno studio eseguito dalla stessa Usl della Marca ha stimato che il vaccino contro l'influenza consenta di evitare 200 decessi correlati a patologie cardiorespiratorie e oltre 400 ricoveri all'anno solamente nel trevigiano. Si parte da questi numeri. Tutti si augurano che in autunno non ci sia una seconda ondata di Covid-19. Al momento, però, non si può escludere. E così ci si prepara. Nel 2019 l'azienda sanitaria aveva distribuito 140mila dosi di vaccino contro l'influenza. Quest'anno potrebbero essere raddoppiate, viaggiando addirittura verso quota 300mila. Gli obiettivi sono già definiti. L'anno scorso era stata sfiorata una copertura del 60% tra le persone anziane e quelle a rischio. C'era stato un aumento del 5% rispetto alla campagna precedente. Ma ancora non basta. In condizioni normali si puntava a una copertura del 75% dell'antinfluenzale tra i soggetti a rischio. Adesso, se possibile, si vorrebbe anche superare tale quota.

Mauro Favaro

