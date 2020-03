MURANO

Sulle montagne russe da anni, tra crisi, congiunture, chiusure, parcellizzazioni, cali delle vendite, perdite di operai. Il settore del vetro barcolla, tra alti e bassi, ormai da un po' e ora la chiusura di tutte le attività e l'incertezza della riapertura non fanno che acuire una situazione già difficile. Per questo motivo i vertici delle categorie hanno scritto una lettera aperta, che guarda al futuro, indirizzata a tutti i protagonisti di questo settore e ai responsabili del rilancio di Venezia, che andrà fatto appena tutto questo sarà concluso.

«È una assoluta presa di coscienza che se vogliamo cambiare è necessario farlo tutti uniti, assieme, sotto un'unica regia - spiega Luciano Gambaro, presidente di Promovetro - Sono finiti gli egoismi e i personalismi. Se vogliamo salvare le nostre aziende, la nostra storia, la nostra isola, bisogna cambiare in maniera radicale. Se non lo faremo significa che non saremo morti per il corona virus ma per la nostra incapacità di guardare tutti nella stessa direzione».

«Non è il momento di fare polemiche - aggiunge Gambaro - quello che è stato è stato. Sicuramente sono stati fatti degli errori da parte nostra ma anche di chi governa questo paese ai vari livelli. Ora dobbiamo solo guardare al futuro e lo dobbiamo fare per tutto il settore economico di Venezia. Dai nostri errori bisogna imparare per non rifarli». Ma cosa fare ora? «Ci sono molti strumenti che possono essere funzionali per la sopravvivenza e il rilancio di Murano. Bisogna confrontarsi insieme, partendo dalla tutela e salvaguardia del prodotto di Murano che finora non è stata fatta nella maniera più forte e decisa. E poi di sicuro dovrà essere fatta una enorme campagna di promozione dell'immagine di Venezia: ecco, a questa vorremmo che fosse presente anche tutto l'artigianato che la rende unica e il vetro è sicuramente il suo ambasciatore nel mondo. Insomma, dobbiamo fare squadra con un obiettivo comune, il rilancio di Venezia, ognuno per la sua parte, ma tutti uniti». Nella lettera le associazioni citano citate uno studio ben avviato. «Eravamo a buon punto - spiega Gambaro - ma è stato ovviamente interrotto. La finalità è quella di fare una fotografia attualizzata per capire quante aziende ci sono, quanti dipendenti sono presenti e quali ruoli hanno, le tipologie di prodotti e di lavorazioni. Una sorta di check up per capire dov'è Murano adesso e dove può andare».

La situazione oggi in isola è desolante. «Le aziende adesso sono tutte chiuse - conclude Gambaro - Qualcuno ha chiuso anche i forni, qualcuno no, ognuno si gestisce da solo. Ecco, diciamo che l'incertezza aggrava ancora di più questa situazione. Però di una cosa siamo certi: quando finirà tutto questo dovremo guardare avanti con nuovi occhi, idee e progettualità. Non farlo significa continuare a camminare nel tunnel dove già eravamo finiti. Dopo questo nessuno potrà più pensare di restare da solo perché Murano è un sistema e funziona solo come sistema. Per andare dall'altra parte della sponda dovremo vogare tutti assieme, altrimenti moriremo tutti assieme».

Manuela Lamberti

