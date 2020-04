IL PROBLEMA

MESTRE «Inserite anche noi nella lista delle categorie che hanno una via preferenziale per mascherine e tamponi».

È questo l'appello lanciato dagli operatori del Servizio assistenza domiciliare che seguono persone anziane (per la maggior parte non autosufficienti) e con disabilità del comune di Venezia.

Un servizio che il Comune ha dato in appalto a una fondazione, la Fondazione Venezia per i servizi alla persona, e nel quale operano circa trecento persone, impegnate ogni giorno in assistenza socio-sanitaria per più di mille persone che vivono in terraferma, in centro storico e nelle isole.

ITINERARI QUOTIDIANI

Ogni coppia di operatori deve seguire un itinerario quotidiano che prevede in media 6 o 7 utenti, alcuni dei quali vengono visitati due volte al giorno, al mattino e alla sera.

Un'attività delicata e che comporta uno stretto contatto con gli utenti e con i loro familiari, e che prevede mediamente un potenziale di contagio giornaliero di circa quaranta-cinquanta persone per ciascun operatore o utente eventualmente contagiato.

ASSISTENZA

«La nostra assistenza domiciliare non rientra nei radar dell'Ulss3 e quindi non ha una via prioritaria per accedere ai dispositivi di protezione individuale di cui tanto si parla in questi giorni - spiega Fabio Cotone, operatore e delegato sindacale di Fp Cgil -. Questa piccola azienda, pur talvolta supportata dall'Ipav, deve quindi approvvigionarsi autonomamente, cosa che si sta rivelando sempre più complessa.

Il materiale viene spesso bloccato alla dogana o deviato verso altri servizi.

Non rientriamo inoltre nella lista, contenuta nel protocollo del 16 marzo della Regione Veneto, dei soggetti che possono mettersi in fila per il tampone».

IL MONITORAGGIO

In questo periodo di emergenza sanitaria invece sarebbe necessario un approvvigionamento e un monitoraggio costante, come per altre categorie che lavorano a contatto con persone a rischio.

«Alcune mascherine arrivano, ma a singhiozzo - aggiunge il sindacalista Cotone -

Di tanto in tanto il datore di lavoro, che in questa situazione ha difficoltà oggettive, ci annuncia che sono in arrivo ma poi ci riferiscono che non sono arrivate e sono bloccate».

I TAMPONI

La Cgil ha chiesto e ottenuto l'incrocio dei dati con l'Ulss 3 affinché la ditta venga aggiornata su eventuali casi di positività tra l'utenza del servizio e una autocertificazione con la quale ogni paziente dichiara di non avere sintomi da Covid.

«Ma oltre ai sistemi di protezione e alle mascherine Ffp2 - conclude il delegato - abbiamo bisogno di essere messi in lista per ottenere il tampone agli operatori.

Siamo in emergenza e in questo momento si ragiona in ottica di salute.

Così come vengono controllate le case di riposo nelle quali di recente si sono registrati alcuni focolai di infezione, forse è meglio fare prevenzione e controllo anche nell'assistenza domiciliare prima che sia troppo tardi».

Melody Fusaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA