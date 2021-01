LE CATEGORIE

BELLUNO È ristori la parola chiave del 2021. Una parola che però deve diventare realtà e tradursi in aiuti concreti da parte del Governo per sbloccare le categorie economiche da quella che è stata definita una paralisi lavorativa. Venerdì sera, infatti, il ministro Speranza ha firmato l'ordinanza per cui Veneto, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia saranno arancioni per 15 giorni scatenando polemiche e gridi di allarme. «Le imprese artigiane stanno faticando a reggere l'urto delle nuove restrizioni» racconta la presidente di Confartigianato Belluno Claudia Scarzanella. Ciò che viene chiesto, in coro, è «un'erogazione rapida dei ristori più volte annunciati, altrimenti c'è il rischio di arrivare a chiusure a raffica, con la conseguente desertificazione economica e imprenditoriale». Da mesi gli uffici di Confartigianato stanno ascoltando le voci disperate dei loro associati. Nel settore dei trasporti sono riusciti ad aiutare bus operator e ncc (noleggio con conducente) ottenendo dalla Provincia un bonus di 100mila euro. Non basta.

«SERIA DIFFICOLTÀ»

«La nuova zona arancione sta mettendo in seria difficoltà l'organizzazione aziendale e la tenuta psicologica degli imprenditori - spiega il direttore di Confartigianato Michele Basso - Tra i settori maggiormente colpiti registriamo bar, pasticcerie, ristoranti, ma anche le palestre, chiuse ormai da mesi, e tutto ciò che ruota intorno al turismo». Quindi la necessità di ristori ma «puntuali e sostanziosi» e soprattutto «calibrati sulle reali difficoltà sofferte». È un tema su cui sta insistendo in questi giorni anche il governatore Luca Zaia che, insieme ai presidenti delle altre regioni arancioni, ha scritto al Governo affinché fornisca «doverose e puntuali rassicurazioni circa un'immediata messa in campo di ristori e della loro quantificazione, onde evitare ulteriori penalizzazioni a queste categorie e affinché venga scongiurato il rischio, assai concreto, che interi comparti vengano definitivamente cancellati».

IL NODO VACCINI

C'è un ultimo punto su cui gli artigiani vogliono alzare la voce. Il vaccino rappresenta l'unica arma, attualmente disponibile, per uscire dall'emergenza ma imprese e lavoratori rischiano di essere gli ultimi della fila. «Venga data la possibilità agli artigiani di essere vaccinati in tempi rapidi conclude Scarzanella per poter garantire quei servizi sul territorio che le nostre attività da sempre assicurano».

LA POLEMICA

Nel frattempo Fratelli d'Italia (FdI) ha promosso una maxi operazione collettiva di risarcimento a sostegno dei gestori di ristoranti, bar e pubblici esercizi costretti alla chiusura dai vari decreti governativi. «Fin dall'inizio della pandemia siamo stati vicini alle categorie economiche colpite da una crisi senza precedenti - sottolinea il senatore bellunese di Fdi Luca De Carlo Con questa azione, per la quale FdI si assumerà interamente le spese, vogliamo sostenere chi è stato ingiustamente colpito senza alcuna evidenza scientifica». Nonostante la chiusura di interi settori economici i contagi hanno continuato a proliferare. Quindi, dopo emendamenti e proposte, in aula e in commissione, tutte puntualmente bocciate, FdI ha deciso di passare alle maniere forti. Per tutto il mese di gennaio i cittadini interessati potranno inviare la loro adesione all'indirizzo mail sosristoranti.fdi@gmail.com, dopodiché entreranno in azione i legali: «È un atto specifica Luca De Carlo per ridare dignità e giustizia a una delle tante categorie messe in ginocchio dal Covid e dai provvedimenti di questo governo».

