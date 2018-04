L'appello degli artigiani: «Interventi concreti, non burocrazia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Ancorchè provvisori, dalla CGIA di Mestre segnalano che nel primo mese del 2018 (ultimi dati Inail disponibili) nella nostra provincia c'è stata una sola morte bianca, mentre nel 2017 gli incidenti mortali nei luoghi di lavoro stati 17 (+ 2 rispetto al 2016). Gli infortuni, invece, sono diminuiti dell'1,5 per cento: nel 2016 ne sono stati denunciati 12.400, l'anno scorso, invece, 12.208 (-192 in valore assoluto).«A seguito dell'ennesima tragedia che ha coinvolto quest'oggi un operaio in via Righi a Marghera - dichiara il Presidente della...