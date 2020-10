TURISMO

JESOLO «Rimodulare gli affitti d'azienda anche per il 2021». E' l'appello lanciato dal presidente dell'Associazione jesolana albergatori, Alberto Maschio, che ritorna sul tema già affrontato lo scorso maggio dall'associazione. Il problema sono i costi dei contratti d'affitto, che riguardano da vicino almeno il 50% delle attività ricettive alberghiere, ovvero 180 hotel sui 370 complessivi.

A fronte di un calo stagionale delle presenze di circa il 45%, con i danni limitati solo grazie al buon andamento del mese di agosto e della prima parte di settembre, continua a essere di forte attualità il tema del sostegno alle imprese. A partire dagli aiuti previsti dal Governo con il cosiddetto tax credit che in base al decreto Agosto prevede un credito d'imposta dal 30 al 50% rispetto al canone di affitto complessivo. Inoltre, qualora la stessa struttura turistica ricettiva abbia stipulato due contratti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto di azienda, «il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti», potendo così sommare le due agevolazioni. Infine, ma di particolare rilievo, l'agevolazione verrebbe estesa a tutte le mensilità in scadenza fino al 31 dicembre 2020. «Ma ci sono due criticità da evidenziare - commenta Maschio - . La prima è di carattere finanziario: la norma, infatti, prevede che l'affitto debba essere pagato per poi fare richiesta del credito d'imposta; si pone, quindi, un grave problema di liquidità, considerato l'andamento di questa stagione. Il secondo problema è di carattere temporale: si parla del 2020 come se con il 2021 tutto dovesse tornare alla normalità. Naturalmente ci auguriamo di poter avere una stagione balneare migliore, ma realisticamente dobbiamo mettere in preventivo ancora un anno in sofferenza».

E su questo fronte il presidente di Aja lancia un appello ai proprietari delle aziende. «Non si può ignorare quanto successo quest'anno dice Maschio - con l'emergenza sanitaria che ha condizionato e condizionerà il modo di fare turismo anche per gli anni a venire. Al punto che si porrà una riflessione su molti aspetti progettuali. Per questo c'è la necessità di avviare una seria discussione, puntuale e approfondita, per giungere ad una rimodulazione dei contratti d'affitto. Quanto accaduto e sta accadendo va al di là del rischio imprenditoriale e, pertanto, non si può far finta di nulla». Per Aja, di fronte a contratti forse troppo ancorati alle logiche del passato, deve essere colta l'occasione per una ridefinizione, più al passo con le necessità del mercato attuale. «Quando accaduto conclude il presidente dell'Associazione jesolana albergatori - diventi una reale e concreta opportunità di rilancio delle aziende, con una condivisione delle progettualità. Vorrei ricordare ed evidenziare che, anche in Veneto e nel Veneziano, alcune aziende sono state costrette a consegnare le chiavi delle attività che avevano in gestione, alla luce delle problematiche sopra citate».

Un segnale di speranza arriva però dal mese in corso, con un buon numero di presenze registrate negli ultimi giorni tra pendolari e ospiti che continuano a frequentare la spiaggia, dove diversi sono i chioschi ancora aperti. Cinquanta, infine, gli hotel ancora operativi con buone prenotazioni, anche da Austria e Germania.

