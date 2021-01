L'APPELLO

CAVARZERE «Gentile signor sindaco, vogliamo più protezioni sul luogo di lavoro». È di questo tenore la lettera che il segretario provinciale della Uil-Funzione pubblica, Giovanni Zennaro, ha scritto, il 7 gennaio, al primo cittadino, Henri Tommasi, a seguito della positività da Covid-19 riscontrata a carico di tre dipendenti comunali. Due giorni prima, però, lo stesso Zennaro aveva scritto quando, in municipio, era stato scoperto un solo positivo e, nel frattempo, il numero è salito a quattro. Niente di strano se si considera l'andamento globale dell'epidemia, ma l'attenzione del sindacalista si appunta sulle misure preventive che, secondo lui, lasciano a desiderare. Prima di tutto la mancanza di controlli periodici, con tamponi, sui dipendenti; la scarsità dei dispositivi di protezione individuale, soprattutto per la polizia locale (quattro mascherine chirurgiche e una Ffp2 a testa, ogni settimana) che è il segmento di personale che più opera all'esterno (controlli stradali e residenze) e più viene a contatto con il pubblico; l'assenza di controlli sul luogo di lavoro, tipicamente riferita al termometro a infrarossi al quale il personale non è obbligato a esporsi; la sanificazione, che viene messa in dubbio, degli ambienti lavorativi. Zennaro chiede precise risposte su questi temi, a tutela della salute dei dipendenti pubblici, delle loro famiglie e dei cittadini in generale. Risponde Tommasi che non tutto dipende da lui. La sanificazione, ad esempio, è stata fatta ogni volta che è stato registrato un caso e non solo sulla stanza della persona positiva, ma sull'intero piano corrispondente del municipio. Il termometro ad infrarossi, per la misura della temperatura a distanza, «non è neppure obbligatorio» ma l'amministrazione lo ha installato all'ingresso del municipio e, secondo Tommasi, «nulla vieta ai dipendenti di usarlo e di astenersi dal lavoro, in caso di alterazioni della temperatura, anche se nessuno li controlla: è una questione di responsabilità». I dispositivi di protezione individuale «basta chiederli», dice Tommasi. Se negli uffici ci sono la barriere di plexiglas per il pubblico, le mascherine, soprattutto per chi lavora all'esterno, sarebbero poche e qualcuno vorrebbe anche le visiere. «Possiamo comprarle ribadisce Tommasi non abbiamo limitazioni di spesa per questo». I tamponi periodici, però no. «Li ho chiesti più volte, ma l'Ulss dice che non ce la fa e che non servirebbero, perché danno risultati non definitivi».

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA