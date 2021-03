L'APPELLO

BORGO VALBELLUNA Acc di Borgo Valbelluna Mel e Embraco di Riva di Chieti (To) uniti dalla stessa situazione di incertezza. Il grido di allarme è forte ed è stato raccolto dai primi cittadini dei rispettivi Comuni che hanno scritto una lettera facendo un appello principalmente al ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, al ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ai due ministri bellunesi Daniele Franco dell'Economia e Federico D'Incà per i Rapporti con il parlamento affinchè intervengano in tempi rapidissimi.

«Il progetto ItalComp - scrivono i sindaci Stefano Cesa (Borgo Valbelluna), Alessandro Sicchiero (Chieri) e Lodovico Gillio (Riva di Chieri) - è di grande respiro strategico, funzionale alla creazione di un campione europeo in grado di offrire alla filiera continentale del freddo, nonché il polo della refrigerazione commerciale, una piattaforma tecnologica e industriale essenziale per contrastare la dominanza sul mercato dei produttori asiatici. Un progetto che ha raccolto il giudizio positivo unanime di istituzioni, organizzazioni sindacali, associazioni datoriali, forze politiche, esperti del settore. Tra lo stabilimento veneto e quello piemontese, sono oggi in gioco un grande patrimonio e una grande tradizione dell'eccellenza elettromeccanica italiana». Per essere avviato, il progetto ItalComp necessita che venga messa in sicurezza la società Acc, oggi in amministrazione straordinaria, chiamata a costituire l'architettura industriale principale dell'iniziativa, recuperando e reindustrializzando poi, e in brevissimo tempo, l'ex Embraco (oggi Ventures) in fallimento. Per fare questo è urgentissimo rivenire un supporto finanziario, dopo che l'istanza avanzata dal Mise il 3 agosto 2020 per accedere a un aiuto di Stato per 12,45 milioni di euro si è arenata in Commissione Europea. I tre sindaci chiedono un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico o del Lavoro, alla presenza anche degli istituti di credito, perché «è davvero questione di giorni, prima che si verifichi un vero disastro industriale, che porterebbe al fermo di molti stabilimenti europei della refrigerazione domestica (in Italia, in Spagna, in Germania, in Ungheria, in Lituania), e un vero disastro sociale, con la perdita di oltre 700 posti di lavoro diretti e di almeno altri 1.500 nell'indotto, oltretutto per ragioni incomprensibili a ogni persona di buon senso» chiudono i sindaci. (es)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA