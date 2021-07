Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOBELLUNO «Vogliamo sapere se i nostri medici di base sono vaccinati». La categoria che ha patito più di tutti gli effetti della pandemia è quella degli anziani. Chiamati a vaccinarsi per primi, hanno risposto senza esitazione (tanto che risulta immunizzato quasi il 99% degli over 80). È per questo motivo che ora chiedono la stessa dose di impegno e responsabilità da parte di chi è chiamato a curarli, ossia i medici di base. Il...