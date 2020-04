L'APPELLO

BELLUNO «Questa malattia, quando è all'inizio si può fermare». Sono le parole della dottoressa Stefania De David, chirurgo di Belluno. È uno dei 100mila medici europei, impegnati nella cura del covid 19, che da due mesi si scambiano le esperienze di cura. Un gruppo che ha preso carta e penna e ha scritto una lettera aperta, un appello, indirizzata al ministro della Salute Speranza, ai Governatori di tutte le Regioni, al presidente della Fnomceo, ai Presidenti Federali degli Ordini dei Medici Regionali. «I coronavirus, se preso in tempo, si può curare, ma è indispensabile la mappatura di pazienti e famigliari. I pazienti vanno trattati il più presto possibile sul territorio, prima che si instauri la malattia vera e propria, ossia la polmonite interstiziale bilaterale, che quasi sempre porta il paziente in Rianimazione».

LA TESTIMONIANZA

«Fino a due mesi fa - dice sinceramente la dottoressa De David - il virus era sconosciuto. Uno perfetto sconosciuto. Così tra colleghi, a livello europeo, è stato pensato di creare questo gruppo per scambiarsi le prime timide esperienze e i primi esperimenti». «È emerso - racconta - che questo virus all'inizio si può fermare: se i medici di base avessero i farmaci e possibilità di fare esami del sangue a domicilio, se potessero utilizzare un ecografopolmonare o fare emogasanalisi, o ancora se venissero fatti i tamponi come si va prendere i panini nel drive in tutti questi morti non ci sarebbero. Parliamo di 500/600 morti al giorno in Italia. Quando c'era un attentato terroristico e faceva 100 morti si parlava di una strage. Ora 500 morti sono routine E la preoccupazione economica sta prevalendo sulla preoccupazione sanitaria, ma non sta andando tutto bene». «E anche noi, qui nel Bellunese, non siamo un'oasi felice - prosegue De David -. Quando le persone arrivano in ospedale è già tardi. Non vengono fatti tamponi a sufficienza, e l'ho constato in prima persona. Ho operato una paziente che poi si è ammalata di coronavirus. A fine marzo ho chiesto Posso fare il tampone?. La riposta della Usl è stata Perché?. Non ti fanno fare nulla. Per fare un tampone son problemi grossi, per noi medici, che in gran parte non sono stati tamponati, figurati per il cittadino comune. Adesso, comunque, qualcosa comincia a muoversi». Infatti si sta effettuando lo screening di tutto il personale sanitario, ma diverse settimane dopo l'inizio dell'emegrenza. «Il coronavirus, questo coovid 19, di cui fino a due mesi fa non si sapeva null -conclude la dottoressa -, è un virus fratello de virus del raffreddore. Non dà immunità sufficiente, come il raffreddore: c'è il vaccino per l'influenza ma non quello per il raffreddore. C'è da sperare che questo virus dia un'immunità di almeno 6 mesi. Ma la grande paura è che non venga trovato il vaccino. Per questo, e soprattutto in questo momento, è fondamentale agire fin dalla prima insorgenza del virus».

LA LETTERA

Eccola missiva inviata ai politici: «Dagli scambi intercorsi e dalla letteratura mondiale, si è arrivati a capire probabilmente la patogenesi di questa polmonite, con una cascata infiammatoria scatenata dal virus attraverso l'iperstimolazione di citochine, che diventano tossiche per l'organismo e che aggrediscono tutti i tessuti anche vascolari, provocando fenomeni trombotici e vasculite dei diversi distretti corporei, che a loro volta sono responsabili del quadro variegato di sintomi descritti.Siamo giunti alla conclusione che il trattamento precoce può fermare il decorso dell'infezione verso la malattia conclamata e quindi arginare, fino a sconfiggere l'epidemia. Il riconoscimento dei primi sintomi, anche con tamponi negativi (come abbiamo avuto modo di constatare nel 30% dei casi) è di pura pertinenza clinica, e pertanto chiediamo di mettere a frutto le nostre esperienze cliniche, senza ostacoli burocratici nel prescrivere farmaci, tamponi, Rx e/o TC, ecografia polmonare anche a domicilio, emogasanalisi, tutte cose che vanno a supportare la clinica, ma che non la sostituiscono».

