BELLUNO «Lasciateci le nostre passeggiate nei boschi»: una voce di dissenso si alza da Belluno. E' quella della farmacista Cristina Muratore che invita i sindaci del territorio e tutti i rappresentanti delle istituzioni a rivalutare le misure di restrizione imposte. In particolare viene contestato il divieto di passeggiare, e la Muratore vorrebbe anche avviare una raccolta firme ma il momento, naturalmente, rende difficile l'iniziativa. «Crediamo sia ora di riprenderci la ragione, che fa parte della nostra salute dice -. Non possiamo accettare restrizioni della nostra libertà che non siano necessarie a contenere il contagio. Tenere aperte fabbriche, negozi e mezzi pubblici è più rischioso di una passeggiata. Se siamo costretti a stare a casa, e non tutti vivono in villa con ampio giardino, o nei miseri 200m sotto casa, rischiamo l'obesità, la depressione, e altre malattie in particolare cardiovascolari ben più letali del virus! Inoltre è ovvio che in quei 200 metri si rischia ancor più l'assembramento».

Secondo Muratore passeggiare nella natura, tenendosi a debita distanza l'uno dall'altro, dovrebbe essere un'attività consentita, per la salute dei cittadini ma anche per evitare l'insorgere di patologie come la depressione. «Chiedo che a partire dai sindaci ancora in possesso di capacità di ragionamento - conclude - si crei un'unione di intenti per imporre alla popolazione solo le norme effettivamente necessarie e non questi arresti domiciliari estremamente pericolosi e anticostituzionali».

