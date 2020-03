L'APPELLO

BELLUNO «La montagna è sempre qui, ma per ora restate a casa». È l'appello del delegato del Soccorso alpino delle Dolomiti Bellunesi, Alex Barattin, che invita tutti a non fare attività all'aperto fino al 3 aprile, anche per non mettere a rischio la vita dei soccorritori del Cnsas. «Molti pensano che essendo all'aperto si possa fare - dice Barattin - e invece no, comunque ti muovi e vai a contatto con la gente. Cerchiamo per questo periodo temporale di limitare il più possibile le uscite. La montagna non se ne va: so che la voglia per gli appassionati è tanta, ma dobbiamo cercare di essere tutti responsabili. C'è in gioco la vita di tutti, perché poi in caso di emergenza dobbiamo intervenire». «La speleologia -spiegava ieri in una nota il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto CNSAS 6^ Delegazione Speleologica - è una di queste attività e già il Club Alpino Italiano e la Società Speleologica Italiana hanno sospeso ogni attività istituzionale dei vari gruppi speleologici, ma la frequentazione delle grotte può essere effettuata anche titolo individuale. Come Soccorso Alpino e Speleologico Veneto, Federazione Speleologica Veneta, Cai Veneto, invitiamo quindi tutti i frequentatori delle grotte ad un atto di responsabilità che li porti a rinunciare per quanto possibile alle consuete escursioni almeno finché questa emergenza non sarà terminata. Chiaramente non è nostra intenzione promulgare divieti, cosa che a nessuna delle scriventi associazioni compete, ma puntiamo semplicemente ad una responsabilizzazione dei gruppi grotte e dei singoli speleologi. Un invito a meditare sulle criticità già evidenziate a cui si aggiunge la problematica di una possibile richiesta di soccorso in ambiente ipogeo a cui il Cnsas, come partner del servizio Suem 118 regionale, è tenuto a rispondere nei tempi e nei modi stabiliti dalle convenzioni in essere. Questo potrebbe creare grossi problemi alla struttura sanitaria regionale già messa a dura prova dalla situazione emergenziale attuale che ha ben altre criticità a cui fare fronte». Il soccorso alpino bellunese ha sospeso ogni attività di addestramento in questo periodo: resta attivo solo il servizio in base all'elisoccorso e le unità cinofile con il grado valanghe da 2 in su.

